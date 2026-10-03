Si estás buscando un celular de gama alta y quieres aprovechar una rebaja, el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB tiene una oferta disponible a través de Liverpool.

El smartphone de Samsung aparece con una reducción de precio en la tienda en línea en su versión de 512 GB, además de contar con envío gratis a todo el país.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S25 Ultra de 512 GB en Liverpool?

De acuerdo con la publicación de Liverpool, el Galaxy S25 Ultra de 512 GB tiene un precio de 18 mil 439 pesos, mientras que el precio listado anteriormente es de 29 mil 999 pesos.

La oferta corresponde a una publicación de Liverpool en su tienda en línea y el cual es enviado de forma gratuita a todo el país. El precio y la disponibilidad pueden cambiar dependiendo del vendedor y del inventario disponible en la plataforma.

Oferta Samsung Galaxy S25 Ultra (Captura de pantalla)

Características del Galaxy S25 Ultra

El Samsung Galaxy S25 Ultra cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, resolución Quad HD+ de 3120 x 1440 píxeles y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

En el apartado fotográfico, el teléfono integra una cámara principal de 200 MP, acompañada por sensores de 50 MP, 50 MP y 10 MP. También permite grabar video en resolución 8K y cuenta con zoom óptico de 3x y 5x, además de zoom digital de hasta 100x.

Para el rendimiento, el Galaxy S25 Ultra utiliza un procesador Octa-Core con velocidades de hasta 4.47 GHz y, en esta configuración, cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno.

Su batería tiene una capacidad de 5,000 mAh y el equipo cuenta con certificación IP68 contra agua y polvo. El dispositivo también incorpora un S Pen y un marco de titanio.

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