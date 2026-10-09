Tramontina, sobre cómo conservar el brillo en acero inoxidable: “Debes usar detergente líquido y una esponja blanda para no rayarlos, enjuagar bien con agua caliente y secar inmediatamente”

Ollas, charolas y cubiertos de acero inoxidable son parte del uso diario en la cocina, pero con los lavados constantes pueden perder el brillo que tenían al estrenarse. Tramontina explicó en su sección de preguntas frecuentes cómo evitarlo: “Use detergente líquido y una esponja blanda para no rayarlos o perjudicar el brillo de los productos de acero inoxidable”.

Sin embargo, el lavado es solo la mitad del proceso. La empresa recomienda enjuagar bien cada pieza para retirar cualquier residuo y, siempre que sea posible, hacerlo con agua caliente, porque renueva el brillo. A su vez, insiste en el último paso: “Después del lavado, enjuague y seque inmediatamente ya que las sustancias químicas del agua pueden causar manchas”.

En tanto, la marca advierte que el cloro también puede dejar manchas en el acero y que el contacto de las piezas con superficies calientes puede decolorarlas. Para manchas ya visibles, menciona pastas pulidoras específicas para acero inoxidable.

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¿Cómo lavar sartenes antiadherentes sin dañarlos, según Tramontina?

Las piezas con recubrimiento antiadherente requieren otro tipo de cuidado. La empresa recomienda dejar enfriar sartenes y ollas antes de lavarlos, ya que “si los mojamos cuando está muy caliente, disminuye la vida útil del antiadherente”.

Batería de cocina de acero inoxidable. (Gemini)

Hábitos que alargan la vida del recubrimiento:

Sobre el lavavajillas, Tramontina indica que sus productos de cocina pueden lavarse ahí, siempre que sigas las recomendaciones de cuidado de cada uno y los seques bien antes de guardarlos.

¿Hay que curar un sartén antiadherente antes de estrenarlo?

Tramontina aclara que no es necesario curar sus sartenes y ollas antiadherentes antes del primer uso, aunque el procedimiento es opcional. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en cambio, sí lo incluyó entre sus recomendaciones en un comunicado de 2022: retirar las etiquetas, lavar la pieza, untar un poco de aceite o mantequilla, retirar el exceso, ponerla a fuego bajo un par de minutos, dejarla enfriar y volver a lavarla.

En este sentido, Starflon es el nombre del antiadherente que desarrolló Tramontina. Según la marca, sus componentes son a base de agua y no contienen PFOA (ácido perfluorooctanoico), un compuesto que durante años se usó para fabricar antiadherentes y que el Convenio de Estocolmo incluyó en 2019 en su lista de sustancias a eliminar.

Antes de usar una pieza en el horno o en una parrilla de inducción, revisa su empaque: los mangos de nylon, silicón o baquelita no son aptos para horno de gas.

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