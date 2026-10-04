Lavar las ollas y sartenes con recubrimiento antiadherente inmediatamente después de cocinar bajo el chorro de agua fría para apurar la limpieza representa uno de los errores más comunes en la cocina. La marca brasileña Tramontina publica en su sitio corporativo una advertencia específica sobre la limpieza correcta de utensilios con antiadherente respecto a las técnicas tradicionales con las ollas y sartenes recién usados en la estufa familiar.

Según la información publicada por Tramontina en la sección oficial de Preguntas Frecuentes de su sitio corporativo mexicano, la marca brasileña con más de un siglo de trayectoria internacional desde 1911 identifica el procedimiento correcto específico para limpiar utensilios con recubrimiento antiadherente Starflon, junto con las recomendaciones puntuales que amplifican considerablemente la vida útil del equipamiento familiar de cocina.

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Qué dice exactamente Tramontina sobre la limpieza del antiadherente

Tramontina establece en su sitio corporativo oficial una recomendación específica sobre el procedimiento correcto para limpiar ollas y sartenes con recubrimiento antiadherente. “Después de usar sus sartenes u ollas dejar enfriar y después lavar. No mojarlos para retirar alimento, si los mojamos cuando está muy caliente, disminuye la vida útil del antiadherente”, explica la marca en su sitio corporativo.

Limpieza batería cocina con esponja 3M (3M / Canva)

La explicación técnica detrás de esta recomendación oficial se relaciona con el choque térmico que experimenta el recubrimiento antiadherente cuando entra en contacto con agua fría estando el utensilio a temperatura elevada. El cambio brusco de temperatura puede deteriorar progresivamente la estructura molecular del recubrimiento Starflon o cualquier antiadherente convencional del segmento, generando microfisuras invisibles que reducen considerablemente la propiedad antiadherente.

La marca brasileña complementa la recomendación principal con una instrucción adicional sobre la limpieza correcta: “se recomienda lavar con esponja suave y jabón neutro”, condición que preserva la integridad del recubrimiento frente a las esponjas abrasivas, los estropajos metálicos o los jabones agresivos que suelen utilizarse para eliminar restos difíciles de alimentos cocidos.

Otras recomendaciones oficiales Tramontina sobre utensilios antiadherentes

Tramontina complementa la recomendación principal sobre la limpieza con varias instrucciones adicionales publicadas oficialmente en la sección de Preguntas Frecuentes del sitio corporativo mexicano durante el uso cotidiano de los utensilios con antiadherente Starflon:

Cocinar a fuego bajo prolonga considerablemente la vida útil del recubrimiento antiadherente

prolonga considerablemente la vida útil del recubrimiento antiadherente Utilizar utensilios de nylon, silicón o madera para remover alimentos sin dañar el antiadherente

para remover alimentos sin dañar el antiadherente Evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar el recubrimiento Starflon

que puedan rayar el recubrimiento Starflon No es necesario curar los utensilios Tramontina con antiadherente antes del primer uso

los utensilios Tramontina con antiadherente antes del primer uso Procedimiento de curado opcional (lavar + secar + untar aceite + calentar un minuto) puede ayudar a conservar

(lavar + secar + untar aceite + calentar un minuto) puede ayudar a conservar Antiadherente Starflon sin PFOA (ácido perfluorooctanoico tóxico) no utilizado por Tramontina

(ácido perfluorooctanoico tóxico) no utilizado por Tramontina Componentes Starflon a base de agua no tóxicos para la salud familiar

no tóxicos para la salud familiar Aptos para lavavajillas diariamente siguiendo recomendaciones de secado completo antes de guardar

diariamente siguiendo recomendaciones de secado completo antes de guardar Compatibilidad inducción: solo productos con placa de acero magnético (indicados en descripción y empaque)

Estas recomendaciones oficiales de la marca brasileña representan el estándar de cuidado completo para usuarios que adquieren utensilios con antiadherente Starflon dentro del catálogo Tramontina México, instrucciones que preservan la calidad original del recubrimiento durante los años de vida útil del equipamiento familiar.

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