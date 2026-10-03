Pantalla Samsung de 65 pulgadas a menos de 9 mil pesos en Walmart

Para que puedas ver tus series y películas favoritas en 4K, en Walmart pusieron en oferta una pantalla Samsung de 65 pulgadas, te decimos cuáles son sus características y precio.

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Oferta de pantalla Samsung en Walmart

Walmart tiene en su tienda en línea una pantalla en oferta, se trata del modelo Samsung Crystal 4K Smart TV de 65 pulgadas que tiene un precio de lista de 14 mil 599 pesos y con el descuento se vende en 8 mil 990 pesos.

Además puedes pagarla hasta a 24 meses sin intereses de 374.58 pesos, puedes pedirla para que llegue a tu domicilio o recoger en tienda. Cuenta con devolución hasta 30 días después de recibido.

Características clave de la pantalla Samsung de 65 pulgadas

La pantalla Samsung cuenta con un procesador Crystal 4K que brinda una calidad de imagen mejorada. Tiene mapeo 3D de 16 bits que optimiza el color.

Adaptive Sound ajusta el audio en tiempo real para brindar una experiencia envolvente y auténtica. Q-Symphony sincroniza los altavoces del TV y la barra de sonido para un efecto surround.

Contiene un manual de usuario, cable de alimentación y un control remoto. Los usuarios destacan que es una pantalla ligera, con buen sonido y calidad de audio e imagen. En general es un buen producto en relación calidad y precio.

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