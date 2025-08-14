Los Bose QuietComfort Earbuds, que prometen sumergirte en sonido premium, están de remate en Amazon

Los Bose QuietComfort Earbuds están en oferta en Amazon México con un descuento del 15%, quedando en 3 mil 398 pesos. Son como tener un escenario exclusivo en tus oídos, con graves potentes, agudos definidos y un escudo invisible contra el ruido exterior. Si quieres saber por qué son una compra inteligente, en adn40 te contamos todo, desde su sonido hasta la batería, la comodidad, la conexión y el precio.

Audífonos Bose: Sonido que aísla del mundo

Imagina que tu playlist es un océano y estos audífonos son un submarino que te sumerge en cada nota. Su audio de alta fidelidad mantiene la claridad incluso en las frecuencias más bajas y altas.

Amazon México En Amazon México tienen un descuento de 15%, pasando de 3 mil 999 a 3 mil 398 pesos.

La cancelación activa de ruido crea una burbuja silenciosa incluso en el metro o un café lleno. Con los modos Quiet y Aware puedes elegir entre aislarte o dejar pasar parte del sonido exterior, como si tuvieras un control de volumen para el mundo.

Comodidad para uso prolongado

Con puntas de silicona en tres tamaños y bandas de estabilidad, se adaptan a tu oído como un guante a la mano. Incluso en sesiones largas, su peso ligero evita molestias.

Su resistencia al sudor y a salpicaduras (IPX4) los hace aptos para entrenamiento o un día de lluvia sin preocuparte por dañarlos.

Batería lista para maratones musicales

Hasta 8.5 horas de música con una sola carga y un estuche que añade más de dos cargas extra. Una recarga de 20 minutos otorga 2 horas adicionales.

Es la garantía de que no tendrás que pausar tu música o llamada por falta de energía, incluso en días intensos.

Conexión rápida y estable

Con Bluetooth 5.3, mantienen la señal estable hasta 9 metros. Su conexión multipunto permite alternar entre tu laptop y teléfono sin desconectarte.

La app Bose QCE facilita ajustes de sonido y control total desde tu celular.

Precio y entrega en México

Por 3 mil 398 pesos (antes 3 mil 999 pesos), Amazon incluye 90 días de Amazon Music gratis. A domicilio puedes recibirlos este sábado 16 de agosto o incluso mañana si compras hoy.



Además, ofrece devoluciones gratis en 30 días y planes de protección opcionales.

