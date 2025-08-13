Día de zurdo: 5 mitos de las personas que usan la mano izquierda

Las personas zurdas siempre han causado asombro en la sociedad. Algunas incluso han llegado a padecer por los estigmas que se crean en torno a su preferencia de extremidades. La realidad es que las personas zurdas tienen algunos rasgos diferentes a los de las diestras, pero eso no compromete su nivel intelectual o capacidades motrices.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Cuántos zurdos hay en el mundo

El día internacional de las personas zurdas se celebra todos los 13 de agosto desde 1976, como una conmemoración de las personas que viven con esta condición.

Hay evidencia científica que sustenta que las personas zurdas pueden desarrollar sin problema sus actividades y crecer en condiciones similares a las diestras. Si bien al día de hoy todavía se desconocen las causas de la ‘zurdera’, se sabe que está condición es hereditaria.

Según datos proporcionados por el INEGI , entre 13 y 14 millones de personas en México son zurdas. Este número nos indica que cerca de 10% de la población mexicana es zurda y aunque está cifra no es menor, aún es posible encontrar muchos estigmas dentro de los sectores más conservadores de la sociedad hacia las personas zurdas.

Esto dice la biblia de los zurdos

Según la biblia, los zurdos se consideran inferiores y el uso de la mano izquierda es siempre asociado a prácticas demoníacas. Durante años en escuelas católicas y centros de catecismo, los zurdos fueron obligados a volverse diestros.

Dentro del cristianismo sólo la mano derecha puede bendecir. En algunas culturas asiáticas el uso de la mano izquierda es considerado impuro, porque con ella se sostiene el papel higiénico.

Los 5 mitos más comunes de las personas zurdas

Viven menos tiempo: Este es un mito muy popular y alarmante, que surgió a partir de estudios antiguos y defectuosos que no consideraban factores externos.



Este es un mito muy popular y alarmante, que surgió a partir de estudios antiguos y defectuosos que no consideraban factores externos. Son más propensos a ser torpes o tener accidentes: Este mito se debe en gran parte a que el mundo está diseñado para personas diestras, esto hace que las personas zurdas tengan una vida un poco más complicada.



Este mito se debe en gran parte a que el mundo está diseñado para personas diestras, esto hace que las personas zurdas tengan una vida un poco más complicada. Ser zurdo es del diablo: Esta creencia aún sigue vigente en algunos sectores conservadores, principalmente por estigmas religiosos.



Esta creencia aún sigue vigente en algunos sectores conservadores, principalmente por estigmas religiosos. Son más inteligentes o creativos: Si bien es cierto que ha habido muchos zurdos famosos en campos como el arte, la música o la ciencia (como Leonardo da Vinci o Albert Einstein), la inteligencia o la creatividad no dependen de la mano que se utilice.



Si bien es cierto que ha habido muchos zurdos famosos en campos como el arte, la música o la ciencia (como Leonardo da Vinci o Albert Einstein), la inteligencia o la creatividad no dependen de la mano que se utilice. Se puede “curar” o dejar de ser zurdo: La zurdera está relacionada con la genética y la organización cerebral. Aunque una persona zurda puede desarrollar habilidades con la mano derecha, su preferencia natural seguirá siendo la misma.

Personajes zurdos destacados

Dentro de la historia han sido muchos los personajes famosos que han sido zurdos. En el ámbito deportivo es conocido que los zurdos cuentan con una ventaja natural en deportes como box y tenis.

Algunos de los personajes zurdos más destacados:



Leonardo da Vinci (1452-1519): El genio del Renacimiento fue zurdo y utilizó su mano izquierda para escribir sus famosos manuscritos.

El genio del Renacimiento fue zurdo y utilizó su mano izquierda para escribir sus famosos manuscritos. Albert Einstein (1879-1955): Aunque hay debate y se discute si era ambidiestro, la mayoría de los biógrafos y estudios sobre sus hábitos lo clasifican como zurdo.

Aunque hay debate y se discute si era ambidiestro, la mayoría de los biógrafos y estudios sobre sus hábitos lo clasifican como zurdo. Barack Obama (1961-): El 44º presidente de los Estados Unidos es zurdo.

El 44º presidente de los Estados Unidos es zurdo. Paul McCartney (1942-): El legendario bajista y compositor de The Beatles es zurdo.

El legendario bajista y compositor de The Beatles es zurdo. Marie Curie (1867-1934): Aunque en su época se desanimaba el uso de la mano izquierda, hay evidencia en sus cuadernos y biografía de que Marie Curie era zurda.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

