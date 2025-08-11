iPhone 12 mini 64 GB azul reacondicionado en remate en Walmart

Ahora es posible tener un iPhone 12 mini sin gastarte todos tus ahorros, gracias a que Walmart lo puso en remate en su tienda en línea. Si necesitas un nuevo celular, esta podría ser tu mejor opción.

¿Cuáles son las características del iPhone 12?

El iPhone 12 mini 64 GB cuenta con una pantalla Super Retina XDR OLED de 5.4 pulgadas y resolución de 2340 × 1080 píxeles (476 ppi), lo que ayuda los clientes a disfrutar de una increíble experiencia audiovisual.

Su estructura de aluminio y vidrio con frente Ceramic Shield brinda durabilidad, y su clasificación IP68 resiste a salpicaduras y hasta polvo hasta 6 m durante 30 minutos.

¿Cuáles son los beneficios del iPhone 12 mini?

El iPhone 12 mini es fácil de cargar debido a su tamaño reducido (131.5 mm × 64.2 mm × 7.4 mm) y su peso ligero de apenas 133–135 gramos, por lo que es fácil de llevarlo en el pantalón, el saco, la chamarra o en el bolso.

El dispositivo está equipado con el chip A14 Bionic —CPU de 6 núcleos, GPU de 4 núcleos y Neural Engine de 16 núcleo. Su alta capacidad lo hace ideal para multitarea, edición de fotos y juegos.

¿Cuál es el tipo de cámara del iPhone mini azul?

Su cámara dual de 12 MP incluye zoom óptico 2×, modo retrato Night Mode, Deep Fusion y HDR inteligente 3 para resultados profesionales. El iPhone 12 mini graba en vídeo 4K, HDR Dolby Vision y cuenta con estabilización óptica para capturas con mayores detalles.

iPhone 12 mini reacondicionado pero certificado

El iPhone 12 mini está reacondicionado, pero se encuentra certificado tras pasar pruebas de calidad. De esta manera ofrece una experiencia única a un menor costo.

Por lo regular es común que un celular más pequeño sea más caro, pero este no es el caso, pues tiene un precio de 3 mil 999 pesos y se puede pagar hasta en 6 meses sin intereses.

Link para comprar el iPhone 12 mini en remate

Puedes adquirir el iPhone 12 mini azul en remate directamente en Walmart México, en su sección de smartphones reacondicionados.

