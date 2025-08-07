Krispy Kreme está regalando un día dulce a todos sus clientes, esta es la promo para combatir el frío y el antojo

¡Prepárate para el jueves más dulce del año! Este 7 de agosto de 2025, Krispy Kreme lanzó una promoción irresistible que está derritiendo corazones y derribando antojos. Donas a precio especial, descuentos por volumen y opciones para pedir sin salir de casa. En adn40 te contamos todo sobre esta promo de edición limitada que no te puedes perder.

¿En qué consiste la dulce promoción de Krispy Kreme?

Hoy todas las donas en Krispy Kreme tienen un precio único de 21 pesos, sin importar el sabor. Desde la clásica Dona Glaseada Original hasta las de temporada más extravagantes, puedes armar tu caja soñada con tus favoritas. Esta promo aplica desde que abren hasta que cierran, o hasta que se agoten.

¡Lo mejor es que no necesitas cupones, apps, ni hacer trucos raros! Solo llega a tu sucursal más cercana y pide tus donas. Una oportunidad de oro para los amantes del azúcar.

¿Dónde aplica esta oferta y cómo pedir?

La promoción está disponible en la mayoría de las sucursales Krispy Kreme, incluyendo tiendas dentro de Liverpool. Pero ojo: no aplica en aeropuertos, kioscos de HEB ni Oxxo. Para no perder el viaje, mejor revisa la ubicación antes de lanzarte.

Además, puedes pedir a domicilio a través de Uber Eats o contactarlos por WhatsApp al 800 008 0088. Así, puedes quedarte calientito en casa y disfrutar tus donas sin complicaciones.

¿Conviene comprar por media docena o docena?

¡Totalmente! Si compras media docena, pagas solo 126 pesos en lugar de los 224 pesos normales. Es decir, te ahorras 98 pesos y te llevas seis razones para sonreír.

Pero si eres fan nivel experto, la docena completa cuesta hoy solo 252 pesos, frente a los 350 regulares. Ideal para llevar a la oficina, consentir a tu familia o darte un festín tú solito. ¡Hoy no hay culpa, solo sabor!

¿Por qué todos aman a Krispy Kreme?

Krispy Kreme nació en 1937 en Carolina del Norte y desde entonces ha enamorado a millones con su famosa Dona Glaseada Original, conocida por derretirse en la boca. La mítica señal de “Hot Light” indica que las donas están recién hechas y listas para comer.

La marca no se queda atrás en creatividad. Tiene sabores de edición limitada y colaboraciones con marcas como Oreo o M&M’s. Además, ofrece bebidas como café, frappés y más para acompañar el antojo.

