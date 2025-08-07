Para tu niño interior: Cinemex lanzará vasos especiales de Charlie Brown y Snoopy; precio en salas y modelos disponibles

Los vasos coleccionables que saca cada cierto tiempo la cadena de Cinemex volverán a sorprender a las y los cinéfilos en toda la República Mexicana, pues recientemente se filtró que la compañía estará lanzado productos especiales de Charlie Brown y Snoopy por motivos del 75 aniversario de Peanuts.

Fue a través de la cuenta de Facebook “Coleccionistas de promocionales Cinemex, Cinépolis CDMX”, que se dieron a conocer los cuatro modelos con los que estará contando la cadena de cines, los cuales se esperan salgan a luz muy pronto.

Modelos de los vasos de Charlie Brown en Cinemex

Por lo que se puede ver en el reel que anunció el lanzamiento de los vasos coleccionables de Charlie Brown y Snoopy en Cinemex , los productos especiales contarán con la icónica dupla que brilló hace un par de décadas a nivel internacional.

En uno de los modelos se puede ver a Snoopy conduciendo el icónico autobús escolar, mientras que en el resto aparece el amigable perro con lentes, leyendo una revista y de forma pensativa.

¿Cuánto cuestan los vasos coleccionables de Charlie Brown en Cinemex?

Pese a la filtración de los vasos conmemorativos que lanzará Cinemex sobre Charlie Brown y Snoopy, no se dio a conocer cuándo saldrán a la venta ni el costo que tendrán en la zona de dulcerías de la cadena de cines en la República Mexicana.

Sin embargo, se especuló que éstos podrían salir a la venta al público en general en las próximas semanas, además de que se espera que tengan un costo que ronde entre los 300 y los 320 pesos debido a que se venderían en combo de dos vasos más unas palomitas grandes.

¿Cuáles son los vasos especiales a la venta en Cinemex en agosto de 2025?

Pese a que aún no se cuenta con la fecha oficial de los vasos de Charlie Brown y Snoopy, es importante mencionar que hoy en día se pueden encontrar en Cinemex productos especiales de Jurassic World a tan solo 299 pesos.

