Indignación en redes por solicitud de mascotas no deseadas como “carne de cañón”

Recientemente se ha vuelto ‘viral’ el zoológico Alborg por su petición de donación de animales para ser usados como alimento de sus principales felinos; el zoológico de Aalborg es uno de los más grandes de Dinamarca .

Este es el zoológico que busca donaciones de mascotas como alimento

El zoológico de Aalborg es uno de los zoológicos más importantes de Dinamarca y de Europa, desde su fundación en 1935 se ha convertido en uno de los espacios más emblemáticos para la preservación de especies exóticas de todo el mundo, con una población activa de 1200 especies albergadas dentro de sus 8 hectáreas de terreno y más de 300 mil visitantes al año.

El parque está dividido por zonas donde se puede hacer un recorrido de aproximadamente 3 horas y el acceso tiene un costo de alrededor de $800 pesos mexicanos, actualmente financian sus alimentos con la venta de boletos y las donaciones de animales.

Estos son los animales y los requisitos de los animales que se pueden donar

La iniciativa del zoológico de Aalborg surge de la necesidad de alimentar adecuadamente a los animales carnívoros de gran tamaño dentro de sus instalaciones, en lo que podemos denominar ‘reciclaje de especies’; el ‘zoo’ propone que los habitantes de la región de Aalborg (o de cualquier otra lugar) donen mascotas que supongan una carga monetaria insostenible para los dueños para que estos puedan ser aprovechados enteramente por los animales del zoológico.

Es importante aclarar que las donaciones van enfocadas a animales como: conejos, gallinas y caballos, y en ningún momento se contemplan animales domésticos como perros y gatos.

Otro punto importante es que las donaciones se pueden hacer directamente en las instalaciones del zoológico y sin cita previa, con un máximo de 4 animales por donante.

En la página web del zoológico se aclara que los animales deben estar en perfectas condiciones y vivos para poder aprovechar todos los nutrientes de la carne, huesos y pelaje para los felinos.

La manera de empleo es sencilla; se proporciona una ‘eutanasia moderada’ para que los animales se encuentren sedados y puedan ser cazados por los felinos, esto con la intención de promover el instinto de supervivencia de los animales y hacer el proceso lo “más natural posible”.

¿Qué cantidad de comida necesita un felino?

Para tener una perspectiva más amplia, los felinos grandes como tigres, leones y leopardos comen alrededor de 40 kilos de carne al día, por lo que su alimentación puede llegar a costar más de 500 dólares semanales.

Ética vs necesidad; las implicaciones de esta peculiar iniciativa

A pesar de que la iniciativa tiene buenos fundamentos y está pensada para darle una ‘utilidad’ a animales que se mantienen en condiciones no favorables por parte de los dueños, esto ha causado mucha indignación en redes sociales.

Algunas personas califican esta iniciativa como una actividad inhumana y totalmente reprochable, lo que sí sabemos es que este zoológico es el primero en el mundo en optar por esta iniciativa y hasta el momento ha sido bastante aceptada por los habitantes de la región.

