Niño abandonado en aeropuerto: Por falta de documentos, padres dejan a su hijo de 10 años y se van de vacaciones sin él

En un insólito y desconcertante suceso ocurrido en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, una pareja de padres abandonó a su hijo de 10 años para poder embarcarse en un vuelo rumbo a su destino vacacional sin él.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

¿Qué pasó con el niño abandonado en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat?

El menor no pudo abordar porque su pasaporte estaba caducado y el documento con el que intentaban hacerlo viajar requería un visado que no tenía. Ante esta circunstancia, los padres decidieron dejarlo solo y llamaron a un familiar para que lo recogiera, mientras ellos subieron al avión para no perder sus boletos.

El incidente fue dado a conocer por una coordinadora del aeropuerto, Lilian, quien se mostró sorprendida por la actitud de los padres y calificó la situación de “totalmente surrealista”. Tras detectar al niño solo en la terminal, la policía fue alertada y el avión tuvo que detener el despegue para que los padres fueran llevados a la comisaría.

🇪🇸 | Una controladora del aeropuerto del Prat cuenta cómo unos padres abandonaron a su hijo de 10 años en una terminal porque tenía el pasaporte caducado y embarcaron para irse de vacaciones «a su país» con otro hijo pequeño, dejando al mayor para que lo recogiera un familiar. pic.twitter.com/EkKkoSNW7u — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 30, 2025

"¿Normal? Ellos lo vieron muy normal, pero obviamente yo no lo vi normal y la policía tampoco”, indicó en su cuenta de TikTok.

Su asombro fue total: "¿Cómo te quedas? Alucinando… en qué cabeza cabe que unos padres dejen a su hijo de diez años en la terminal porque no puede viajar por un tema de documentación”, agregó.

La trabajadora aeroportuaria expresó su incredulidad y preocupación como madre al comentar que perder de vista a un hijo un segundo ya es motivo de alarma, y en este caso, los padres parecían no comprender la gravedad de dejar a un niño solo en un aeropuerto.

La publicación cuenta ya con más de 300 mil visualizaciones y ha generado todo tipo de comentarios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.