Now Bar en One UI 7: Cómo usarlo en el Samsung Galaxy

La más reciente versión del sistema personalizado de Samsung, One UI 7 , incorporó herramientas enfocadas en la gestión visual de datos relevantes desde la pantalla de bloqueo. Entre ellas se encuentra Now Bar, una función que permite visualizar elementos como música en reproducción, cronómetros, rutinas activas o notificaciones dinámicas.

Este componente trabaja en conjunto con Now Brief, orientada a mostrar resúmenes actualizados durante el día.

¿Cómo activar Now Bar con One UI 7?

Para utilizar Now Bar , se debe ingresar al menú de ajustes. Desde ahí, seleccionar el apartado de Pantalla de bloqueo y Always On Display. Al acceder, será visible la sección dedicada a esta barra, donde es posible habilitar distintos módulos como controles de audio, modos activos o avisos de sistema.

Cada opción puede activarse mediante interruptores independientes. En el mismo menú, aparece la función “Ver más”, que amplía las posibilidades de configuración. Una vez activo, Now Bar se muestra directamente sobre la pantalla inactiva del dispositivo.

En caso de querer gestionar esta barra desde la pantalla de bloqueo, se requiere activar el panel tocando dos veces o pulsando el botón lateral. Después, deslizar hacia arriba hasta visualizar la franja correspondiente. Al mantener pulsada, se abren configuraciones adicionales como ocultarla o modificar los accesos visibles.

Cabe señalar que no todas las aplicaciones tienen compatibilidad total con estas funciones. Su disponibilidad varía por versión del sistema operativo, modelo de dispositivo o país.

¿Cómo funciona Now Brief?

Now Brief está presente como resumen interactivo dentro del entorno One UI 7 , diseñado para desplegar tarjetas de contenido basadas en el uso diario del dispositivo. Para activarlo, el proceso inicia desde Ajustes > Galaxy AI > Now Brief.

En este panel se permite escoger qué tipo de información será incluida: recordatorios de eventos, notificaciones perdidas, actividad física o actualizaciones personalizadas. Esta función también puede integrarse como widget en la pantalla de inicio o activarse mediante el panel Edge deslizando desde la esquina superior.

El sistema determina automáticamente la franja horaria activa del Now Brief, habitualmente desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. Las notificaciones emergen dependiendo de datos recolectados como patrones de sueño, agenda, alertas pendientes o efemérides importantes.

