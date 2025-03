Es bellísimo: Precio y dónde comprar el control para PS5 edición especial de The Last of Us

La serie y videojuego de The Last of Us sigue siendo un éxito a nivel internacional en todos los sentidos, pues tras el anuncio de la segunda temporada en Max, también se anunció el lanzamiento de edición especial del control de la consola PlayStation 5 (PS5) temático de Joel, Ellie y compañía.

Fue el pasado 6 de marzo que la compañía de PlayStation, anunció el lanzamiento oficial de este control edición limitada que estará en el mercado por muy pocos meses, pues fue creado en colaboración con el equipo creativo de Naughty Dog.

Es por ello que a continuación en adn40, te daremos a conocer cuánto cuesta y dónde comprar el control del PS5 edición especial de The Last of Us, así como las características con las que cuenta la herramienta del videojuego.

¿Dónde comprar el control para PS5 de The Last of Us?

Dentro de nuestro país el control para PS5 edición especial de The Last of Us se puede encontrar en varias tiendas de conveniencia, pues tanto en Liverpool como en Game Planet se podrá conseguir esta herramienta de la consola.

Estos se pueden conseguir tanto en tiendas físicas, como en las plataformas en línea de cada uno de los establecimientos, sin embargo, es importante señalar que por este medio se hace un cobro por envío.

¿Cuánto cuesta el control para PS5 de The Last of Us?

Dentro de la plataforma de Game Planet el precio del control para PS5 de The Last of Us es de 2 mil 299 pesos en precio final confirmado. Por su parte en Liverpool, esta herramienta de videojuego se vende en mil 899 pesos.

¿Cuándo sale el control para PS5 de The Last of Us?

Vale la pena mencionar que si bien es cierto que se anunció el lanzamiento del control para PS5 de The Last of Us, éste se podrá conseguir a partir del próximo 11 de abril dentro de la plataforma de Game Planet.

Actualmente el control se puede conseguir en preventa dentro de las tiendas antes mencionadas, por lo cual te aconsejamos apartar el tuyo para evitar que se agote por ser edición limitada.

¿Cómo es el control para PS5 de The Last of Us?

El control para PS5 de The Last of Us se caracteriza por ser inalámbrico DualSense. Además de que destaca por su color negro con vivos en blanco tanto en los palancas como en los gatillos, así como por las imágenes icónicas del exitoso videojuego.

