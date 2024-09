Regresan Joel y Ellie: Tráiler, estreno y todo lo que tienes que saber de la segunda temporada de The Last of Us

¡La espera terminó! Luego de varios meses en los que los fanáticos estuvieron pidiendo un adelanto sobre la segunda temporada de la serie The Last Of Us (TLOU), por fin Max lanzó el primer tráiler oficial de la próxima entrega que mostrará nuevas historias, personajes y escenas de acción.

Fue a través de las redes sociales oficiales de Max, antes conocida como HBO Max, que se lanzó el primer teaser de la segunda temporada de TLOU, en el cual también se pudieron observar las participaciones del nuevo elenco conformado por Kaitlyn Dever e Isabela Merced.

Es por ello que a continuación, en adn40 te dejamos el tráiler oficial de la segunda temporada de The Last Of Us en la cual estarán regresando Pedro Pascal como Joel, así como Bella Ramsey como Ellie.

Tráiler oficial de la segunda temporada de The Last Of Us

En el tráiler de menos de dos minutos de la segunda temporada de The Last Of Us, se aprecia la continuidad de la historia con varios años de “paz” dentro de la comunidad creada por Tonny, hermano de Joel, y su esposa María.

De igual forma el teaser nos muestra la entrada a escena de los nuevos personajes que estarán formando parte principal de la historia de la segunda temporada de TLOU, en la cual se espera conocer el desenlace de los personajes Joel y Ellie.

¿Quiénes son los nuevos personajes de The Last Of Us?

Entre los personajes que se integraron a la segunda temporada de The Last Of Us y que se pueden apreciar en el tráiler oficial, destacan Abby y Dina, interpretadas por Kaitlyn Dever e Isabela Merced, así como Isaac (Jeffrey Wright), Nora (Tati Gabrielle) y Mel (Ariela Barrer).

¿Cuándo se estrena The Last Of Us?

Hasta el momento no se ha hecho el anuncio oficial sobre la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de The Last Of Us, sin embargo, se prevé que pueda llegar dentro de los primeros tres meses del próximo 2025.

The Last Of Us, la serie debut más vista de Max

Con la liberación del primer tráiler oficial de la segunda temporada de The Last Of Us, vale la pena mencionar que esta serie se colocó como la más vista en su semana de debut dentro de la plataforma de Max, por lo cual esta nueva entrega pretende recaudar el mismo número de usuarios a nivel mundial.

