Inocente Palomita... Noticias de 2024 que quisiéramos que fueran o pudieron ser una broma del Día de los Inocentes

Como cada año, el 28 de diciembre está marcado en el calendario como el Día de los Inocentes, ocasión especial en la que las personas principalmente los internautas aprovechan para hacer bromas, algunas no de muy buen gusto; además algunos medios de comunicación también se suben a este tren publicando notas que no son ciertas.

Sin embargo, en adn40 hicimos una selección de aquellas noticias que a simple vista pudieran ser una broma del Día de los Inocentes y otras que quisiéramos que no lo fueran.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Detienen a novia en pleno día de su boda, mientras que el novio escapa

Durante los primeros días de enero, en el Estado de México (Edomex) se dio a conocer la detención de Nancy “N”, la cual ocurrió en pleno día de su boda con Clemente “N” alias El Ratón, quien era un extorsionador de polleros en el municipio de Toluca. Como si fuera una broma, las autoridades llegaron a interrumpir la ceremonia arrestando a Nancy, tras lo cual su aún no esposo se dio a la fuga sin pensarlo dos veces y dejando a invitados, al sacerdote y a su pareja sentimental en el altar:

Conoce a detalle esta historia:

El agua embotellada está causando muertes

Un estudio reveló que el agua embotellada que compras en la tienda de la esquina tiene altos índices de microplásticos , mismos que son un latente riesgo para la salud. Como si fuera broma, consumir el agua que tomamos a diario nos podría estar matando lenta y silenciosamente.

Conoce a detalle este estudio:

Hallan granada falsa en Torre de Pemex y todo el mundo entró en pánico

Los primeros días del 2024, en la Torre de Pemex, ubicada en la Ciudad de México, fue hallada una “granada”, la cual alertó a los trabajadores y autoridades porque existía el riesgo de una explosión, sin embargo, y afortunadamente, esta resultó ser falsa, después de que especialistas acudieran al lugar de los hechos. Cabe mencionar que este tipo de artefactos se venden libremente en internet.

Te dejamos aquí los detalles de esta noticia:

Puedes tramitar el CURP para mascotas

A finales del mes de marzo entró en vigor la Ley de Bienestar y Protección de los Animales, misma que en uno de sus apartados obliga a los dueños de mascotas a registrarlos en una especie de CURP, con lo que supuestamente se tendrá más control sobre los animales de compañía. Sin embargo, son pocos, los ciudadanos que realizaron este trámite.

Si quieres sacar el CURP de tus perrhijos, te damos todos los detalles:

Arañas gigantes en Marte

Los últimos días de abril, la Agencia Espacial Europea reveló imágenes impactantes de supuestas arañas gigantes que habitan en Marte, pero como si fuera una broma, la misma agencia, explicó que se trataba de formaciones que se generan a raíz del sol de primavera que apunta sobre las capas de dióxido de carbono.

Mira las imágenes de las arañas gigantes en Marte:

Cuatro días seguidos de contingencia ambiental en CDMX

Durante la tercera semana de mayo, la contaminación rompió récord en la CDMX causando que la Fase 1 de contingencia ambiental durara cuatro días seguidos. Como si esto fuera una broma del Día de los Inocentes, la capital del país bien puso haber sido aislada como Springfield en la película de Los Simpson, pues los niveles de ozono, no cedían y el aire que se respiraba en la CDMX estaba más contaminado que un Valiant modelo 1968 sin filtros y sin verificar.

Conoce la información aquí:

En el mes de mayo Carlo Acutis, apodado como el “Influencer de Dios” se hizo tendencia no solo por sus contenidos en redes sociales, sino porque se convertiría en el primer santo millennial, luego haber llevado a cabo dos milagros reconocidos por el Papa Francisco.

Y no esto no es broma, el joven que nació en en Londres el 3 de mayo de 1991 fue canonizado y aquí te contamos los detalles de los milagros que se le adjudican:

Cucaracha inmortal llega a México

Como salida de una película de ciencia ficción o del apocalipsis a mediados del mes de mayo el calor llegó a nuestro país y con él también la llegada de las cucarachas alemanas, insectos que podría ser dignos de un pasaje de plagas bíblico y que pueden soportar los efectos de hasta cinco tipos de pesticidas y condiciones de calor extremas como las que se vivieron durante la primavera.

Conoce a detalle a estos insectos:

Alertan por consumo de Gomichelas y Azulitos

En lo que bien podría ser una noticia de terror, a finales de mayo el ISSSTE emitió una alerta por los riesgos a la salud que causan los Azulitos y las Gomichelas y no solo eso sino que dio a conocer una lista de las enfermedades que estas bebidas que a naaadiiiie le gustan podrían causar:

Si tomas Gomichelas y Azulitos esto te interesa:

Japón alerta ante aumento de casos de bacteria “carnívora”

En más temas pandémicos y venidos de Asia, en Japón se descubrió una bacteria catalogada como “carnívora”, por lo que después de lo que vivimos con el COVID-19 hubiéramos deseado que fuera una broma, pues a mediados del mes de junio los casos de esta rara infección bacteriana aumentaron y causaron alerta.

Conoce cómo es esta bacteria y los detalles de la infección:

Durante el primer semestre del 2024 la sequía era una palabra que causaba temor en todo el mundo y en México no fue la excepción, pues algo que quisiéramos que hubiera sido broma fue que se preveía la llegada del llamado “Día Cero” del Sistema Cutzamala, fecha en la que el suministro de la cuenca que abastece a la capital de país se secaría por completo. Afortunadamente esto no ocurrió y Tlaloc escuchó las plegarias de los habitantes de la CDMX y días antes de que esto pasara cayeron lluvias torrenciales, que no solo llenaron el sistema sino que provocaron varias inundaciones en el Valle de México.

Conoce cuándo iba a ser el “Día Cero” del Sistema Cutzamala:

Muerte de mujer por tomarse una selfie de la locomotora ‘La Emperatriz’ es captada en video

Y sí, como si se tratara de una broma, el paso de la locomotora “La Emperatriz” traída desde Canadá, por la empresa ‘Canada Pacific’ que recorrió una parte de México no fue del todo algarabía, pues su paso por nuestro país se vio manchado por la muerte de una joven que al intentar tomarse una selfie mientras el tren avanzaba fue golpeada con un alerón del mismo en la cabeza; el impacto le causó la muerte en automático y en el enlace te contamos como fue este terrible pasaje:

Don Omar tiene cáncer

En otra lamentable noticia y que también quisiéramos que fuera una broma, el legendario cantante de Reggaetón Don Omar dio a conocer que padece cáncer, el intérprete de Danza Kuduro se mostró fuerte en el mensaje difundido en sus redes sociales asegurando que “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer”

La nota completa acá:

La UNAM advierte que en 2025 habrá contingencia ambiental extrema

Tras varios análisis e investigaciones y por si haber roto el récord de contaminación en la CDMX, la máxima casa de estudios de nuestro país advirtió que en 2025 la contingencia ambiental será aún más extrema y la CDMX va a registrar temperaturas más altas debido al calentamiento global por lo que calidad del aire será cada vez peor.

Conoce la investigación de la UNAM a detalle:

México es eliminado de la Copa América en fase de grupos

Tras la terrible eliminación de México en la Copa del Mundo en Qatar 2022 sin avanzar a los octavos de final, todos esperábamos que el combinado mexicano se reivindicara en la Copa América 2024, sin embargo como si fuera una broma y de mal gusto para los amantes del futbol, el equipo que ese entonces era dirigido por Jaime Lozano se quedó en la primera etapa del torneo ganando un solo partido y anotando solo un gol.

Usuario se queda dormido en el Metro CDMX, lo detienen y lo multan

No podemos dejar de mencionar la vez en que un usuario del Metro CDMX se quedó dormido en una unidad y se despertó con la noticia de ser detenido y multado con miles de pesos; esta historia se volvió viral y la puedes leer completa acá:

Gasolina subirá de precio a partir del 1 de enero de 2025

En otra noticia que desearíamos que fuera broma, una vez más la gasolina subirá de precio y solo quedan 4 días para que esto pase, por lo que te recomendamos llenar el tanque de tu auto en estos días.

Aquí el precio:

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.