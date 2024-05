Esta es la historia de Carlo Acutis, el primer santo millennial y los milagros por los que será canonizado

Carlo Acutis, apodado como el “Influencer de Dios” se convertirá en el primer santo millennial , después de dos milagros reconocidos por el Papa Francisco, quien lo declarará santo.

El joven nació en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Posteriormente, cuando era niño se mudó junto con su familia a Milán, Italia, donde siguió sus estudios y mostró mucho interés por las computadoras.

Carlo Acutis murió el 12 de octubre de 2006 en Monza, al norte de Italia, a causa de la leucemia con tan solo 15 años, sin embargo, toda su vida la dedicó a Dios y a la difusión de su fe a través de internet. La Feria de Rimini, el mayor evento cultural de católico italiano de Comunión y Liberación, inspiró al joven para sus proyectos de evangelización.

Su inteligencia lo llevó a crear el sitio web The Eucharistic Miracles Of The World a los 11 años. En la página explica los hechos milagrosos de la religión en 20 países. Combinaba sus estudios con la distribución de cobijas y comida para las personas más necesitadas.

Según Vatican News , la madre señaló que Carlo siempre se mantuvo casto aunque “tenía muchas chicas que estaban enamoradas de él, pues era guapo, exitoso, rico e inteligente”. Destacó que era consciente de la sexualidad, sin embargo, mientras los jóvenes de su clase usaban el internet para ver pornografía para su propio placer, él lo utilizaba para la fe.

¿Cuáles son los milagros de Carlo Acutis, el “Influencer de Dios”?

Carlo Acutis será canonizado como santo por el Vaticano después de dos milagrosos. El primero se registró el 12 de octubre de 2010 en la capilla de Nuestra Señora Aparecida de Campo Grande, Brasil, exactamente cuatro años después de la muerte del “Influencer de Dios”.

Un niño de 6 años que sufría de páncreas anular besó una de las reliquias de Carlo. Antes de besarla no podía dejar de vomitar por su enfermedad y después de su adoración al futuro santo se curó de manera inexplicable. El 14 de noviembre de 2019, el equipo técnico de médicos de la Congregación para la Causa de los Santos dio un dictamen positivo del milagro.

Según medios internacionales, un segundo milagro de Carlo Acutis ocurrió en el 2022, cuando la madre de una joven de 21 años de Costa Rica fue a la tumba de beato y le pidió curar a su hija Valeria Valverde, tras sufrir un grave traumatismo craneal luego de caerse de la bicicleta. Los médicos le dieron pocas posibilidades de sobrevivir, sin embargo tras las peticiones de la mujer, la joven comenzó a respirar por sí sola y en pocas semanas se recuperó.

¿Dónde está la tumba de Carlo Acutis?

La tumba de Carlo Acutis se encuentra en el Santuario della Spogliazione de Asís, que se ubica en Piazza del Vescovado, 2A, en Italia.

