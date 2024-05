Van más de cuatro días de contingencia ambiental y estos autos no circularán el 17 de mayo por el Doble Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que se mantendrá la Fase 1 de contingencia ambiental en la zona del Valle de México, pese a que los niveles de contaminación se mantuvieron en 145 puntos de contaminantes y ciertos autos no podrán transitar por el Doble Hoy No Circula .

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señaló hubo un ambiente con bajo contenido de humedad y poca formación de nubes hasta las 16 horas. Por este motivo se pondrá en marcha el programa de la CAMe.

En qué autos aplica el Doble Hoy No Circula para el viernes 17 de marzo

Para este viernes 17 de mayo durante la fase 1 de contingencia ambiental, los autos que no podrán transitar en las calles de CDMX y Edomex son: Engomado azul con terminación de placas 9 y 0, sin importar el holograma.

Contaminación en CDMX representa problema de salud pública: UNAM

La contaminación atmosférica en la Ciudad de México y el área metropolitana representa un grave problema para la salud pública, de acuerdo con una investigación de la UNAM.

Actualmente, las condiciones atmosféricas han favorecido la formación de ozono y según explica la especialista de la UNAM Elizabeth Vega Rangel, el ozono se forma en la tropósfera baja a partir de dos precursores: óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, más radiación solar.

¿Qué zonas tienen mayor contaminación en el Valle de México?



Las contingencias ambientales que se viven la CDMX son cada vez más frecuentes y usualmente se concentran en la zona suroeste del Valle de México. Además, se ha determinado cuáles son las razones detrás del alto número de contaminantes.

Los motivos son:



Altas temperaturas



Escasez de lluvia



Menor nubosidad



Vientos débiles

