Juan Villoro en el Festival Goles de Cabeza
Se llevó a cabo el Festival Goles de Cabeza con la presencia de Juan Villoro con quien adn Noticias pudo conversar.
El pasado lunes 23 de febrero se dio el banderazo inicial del festival donde se reunieron grandes ponentes del futbol y artistas destacando la presencial del escritor Juan Villoro.
Durante el festival se realizan varios eventos entre los que destacan exposiciones, charlas con escritores y jugadores profesionales.
Habrá distintas sedes donde se podrá disfrutar de los eventos, como el Centro Histórico Cultural, Preparatoria 7 de la UANL, Universidad Regiomontana y TecMilenio San Nicolás.