Juan Villoro en el Festival Goles de Cabeza

El pasado lunes 23 de febrero se dio el banderazo inicial del festival donde se reunieron grandes ponentes del futbol y artistas destacando la presencial del escritor Juan Villoro.

Durante el festival se realizan varios eventos entre los que destacan exposiciones, charlas con escritores y jugadores profesionales.

Habrá distintas sedes donde se podrá disfrutar de los eventos, como el Centro Histórico Cultural, Preparatoria 7 de la UANL, Universidad Regiomontana y TecMilenio San Nicolás.

