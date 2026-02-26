inklusion.png Sitio accesible
Juan Villoro en el Festival Goles de Cabeza

Se llevó a cabo el Festival Goles de Cabeza con la presencia de Juan Villoro con quien adn Noticias pudo conversar.

Entretenimiento

Por: Itandehui Cervantes

El pasado lunes 23 de febrero se dio el banderazo inicial del festival donde se reunieron grandes ponentes del futbol y artistas destacando la presencial del escritor Juan Villoro.

Durante el festival se realizan varios eventos entre los que destacan exposiciones, charlas con escritores y jugadores profesionales.

Habrá distintas sedes donde se podrá disfrutar de los eventos, como el Centro Histórico Cultural, Preparatoria 7 de la UANL, Universidad Regiomontana y TecMilenio San Nicolás.

