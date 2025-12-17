Pronostican la fecha de la llegada del calor a Chicago tras ola de frío

La ciudad de Chicago comienza a experimentar un cambio notable en el clima tras días de temperaturas extremadamente bajas. Después de una ola de frío gélido que afectó a gran parte del área metropolitana y suburbios cercanos, los pronósticos indican que se acercan días más templados que podrían marcar un respiro para los residentes.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) , las temperaturas más bajas han estado rondando entre -6 °C y -1 °C, mientras que las máximas diarias apenas superaban los 30 °F en gran parte de la ciudad y zonas aledañas.

Warmer conditions are expected into Thursday, with periods of rain Wednesday night through Thursday. After a brief cool down Thursday night and Friday, temperatures will moderate slightly for the weekend. pic.twitter.com/1YYfu61gyc — NWS Chicago (@NWSChicago) December 16, 2025

Este patrón ha generado molestias en los suburbios del oeste y sur de Chicago, donde la sensación térmica se mantiene especialmente baja debido a los vientos .

Pronostican la llegada del calor en Chicago a partir de esta fecha

Se espera que la temperatura comience a aumentar gradualmente desde hoy, con máximas en torno a los 35-40 °F en el área metropolitana y alrededores del lago Michigan. Las autoridades recomiendan prestar atención a los reportes de nubosidad y llovizna dispersa que podrían presentarse durante la noche, afectando principalmente la región central y suburbios cercanos al sur y oeste.

El miércoles se prevé un día agradable, con cielos parcialmente nublados y máximas de alrededor de 40 °F. No obstante, la llegada de un nuevo sistema de tormentas durante la noche del miércoles y el jueves podría traer lluvias generalizadas, especialmente en los suburbios del noroeste y áreas cercanas a la costa del lago, aunque se espera que las precipitaciones se transformen en chubascos de nieve hacia la noche del jueves.

El viernes la ciudad experimentará un descenso notable en las temperaturas, con mínimas cercanas a 10 °F y máximas de solo 20 °F, mientras que los días siguientes se esperan temperaturas más templadas de hasta 40 °F durante el fin de semana, ofreciendo un respiro para los habitantes del área metropolitana y los suburbios del sur y oeste.

Qué esperar en el clima de Chicago durante la transición

Los meteorólogos advierten que los cambios bruscos de frío a calor pueden generar impactos en la salud y el transporte, y que los ciudadanos deben estar preparados para la variabilidad. Se recomienda vestirse en capas, monitorear los reportes de tráfico y prever retrasos por la nieve que podría aparecer después de las lluvias del jueves.

Asimismo, las autoridades recuerdan que la transición entre el frío extremo y la llegada del calor podría generar condiciones resbaladizas en calles y aceras, especialmente en áreas elevadas o con sombra, aumentando el riesgo de accidentes. La población de los suburbios del norte y oeste de Chicago debería tener precaución adicional.