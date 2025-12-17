Pensaban que estaba muerta, pero fue encontrada viva 40 años después en Florida

Estados Unidos resolvió un caso de secuestro que había permanecido abierto durante más de 40 años. Según NBC News, un aviso de Crime Stoppers permitió finalmente localizar a Michelle Newton , quien había desaparecido en Kentucky en 1983 siendo niña, y a su madre, Debra Newton, quien vivía en Florida bajo otra identidad.

En aquel entonces, Debra afirmó que se mudaban por motivos laborales, pero madre e hija desaparecieron sin dejar rastro . El FBI buscó a Debra durante años, incluyéndola en su lista de fugitivos más buscados por secuestro parental . El caso fue cerrado temporalmente en 2000 y Michelle fue retirada del registro de niños desaparecidos en 2005.

La investigación se reactivó en 2016, tras la solicitud de un familiar, y culminó en 2025 con la captura de Debra en Florida. Gracias a coincidencias de ADN y fotografías, se confirmó la identidad de la madre y Michelle finalmente descubrió su verdadera historia, reuniéndose con su padre y familiares tras décadas de incertidumbre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La captura de Debra Newton tras más de 40 años

En noviembre de 2025, los agentes del condado de Marion llegaron a la residencia donde Debra Newton, de 66 años, vivía bajo el nombre de "Sharon" en The Villages, Florida.

La mujer había construido una nueva vida, estaba casada y se había retirado, pero una sola llamada a Crime Stoppers permitió a las autoridades identificarla y confirmar su identidad mediante ADN y fotografías.

Durante la detención, Debra negó cualquier delito frente a su vecino, los agentes y su esposo, según muestran las grabaciones de la cámara corporal de la policía.

Posteriormente, fue extraditada a Kentucky para enfrentar cargos de interferencia custodial, un delito sin límite de tiempo para su persecución, demostrando que los casos de secuestro parental pueden resolverse incluso décadas después.

La Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson destacó que la investigación avanzó gracias a la acción de una sola persona. "Llamar para dar información no es delatar, es ayudar a víctimas y familias. Este caso demuestra que una sola llamada puede cambiar una vida", expresó el coronel Healey.