ICE logra cifra récord al deportar a más de 200,000 latinoamericanos en 10 meses

Al menos 200.000 latinoamericanos que vivían en Estados Unidos han sido deportados entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con cifras oficiales recopiladas por CNN , que documentan un aumento sin precedentes en las expulsiones de la mano del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. La promesa de una “deportación masiva” pasó de discurso de campaña a una política ejecutada a gran escala en apenas meses.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, las redadas migratorias del ICE se han intensificado en centros de trabajo, estacionamientos, zonas residenciales e incluso en las inmediaciones de cortes de inmigración. Las detenciones ocurren de forma simultánea en distintos estados, generando temor entre comunidades enteras.

Al menos 200.000 deportados latinoamericanos en 10 meses: la ofensiva migratoria de Trump separa familias y afecta al campo https://t.co/iDszc6L0qi — CNN en Español (@CNNEE) December 16, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido las deportaciones como parte de una estrategia de “ cumplimiento estricto de la ley” , mientras organizaciones civiles y expertos advierten sobre el impacto humano, económico y social de esta ofensiva migratoria, especialmente en sectores que dependen de mano de obra inmigrante.

Deportaciones bajo Trump superan ampliamente cifras del gobierno anterior

Las cifras revelan un cambio drástico en la política migratoria. En los primeros diez meses del gobierno de Joe Biden, entre enero y octubre de 2021, se registraron poco más de 34,000 deportaciones de latinoamericanos, según datos del ICE. En contraste, durante el mismo periodo del actual mandato de Trump, la cifra supera las 200,000 expulsiones.

Esto representa un aumento cercano al 470%, un salto que analistas califican como uno de los mayores endurecimientos migratorios en décadas. Para construir este recuento, CNN consultó a cancillerías y autoridades migratorias de varios países de América Latina, aunque algunos gobiernos no respondieron, lo que sugiere que el número real podría ser aún mayor.

El impacto no se limita a las estadísticas. Sectores como el campo agrícola ya reportan pérdidas económicas significativas, debido a que miles de trabajadores inmigrantes evitan presentarse a cosechas por temor a ser detenidos y deportados.

México y Centroamérica concentran la mayoría de los deportados

Los datos muestran que México encabeza la lista de países con más ciudadanos deportados, con más de 100,000 personas, lo que representa más de la mitad de todas las deportaciones de latinoamericanos desde Estados Unidos en este periodo. Le siguen Guatemala y Honduras, países marcados por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades económicas.

La comunidad mexicana sigue siendo el grupo latino más numeroso en EUA, con cerca de 39 millones de personas, según el Censo. Sin embargo, también destacan los aumentos en comunidades centroamericanas y sudamericanas, especialmente de Venezuela, cuya población en el país creció más de 180% en la última década.

Países como Colombia, Ecuador y Venezuela superan ya el millón de residentes en Estados Unidos y figuran entre los que más ciudadanos han recibido de vuelta tras las deportaciones. En contraste, naciones con comunidades más pequeñas, como Chile, Costa Rica y Uruguay, registran cifras mucho menores.