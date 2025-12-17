Desde aspiradoras hasta teléfonos: 5 productos tecnológicos innovadores que sorprendieron este año

Durante los 12 meses del año, el mercado tecnológico estuvo marcado por una rápida evolución de dispositivos orientados al consumo, con propuestas que buscaron redefinir categorías ya existentes y anticipar el rumbo de la innovación para los próximos años. Teléfonos plegables, robots domésticos, pantallas de gran formato, wearables y drones concentraron buena parte de la atención.

En un contexto de lanzamientos constantes y mejoras incrementales, algunos productos lograron diferenciarse por introducir cambios estructurales en diseño, funcionalidad o experiencia de uso, estableciendo nuevos estándares dentro de sus respectivos segmentos.

Huawei Mate XT Ultimate: el salto definitivo al formato triple

En 2025, el mayor impacto en el segmento de los plegables no lo dio Samsung, sino Huawei. El Mate XT Ultimate, lanzado a nivel global en febrero, captó la atención del sector desde su presentación y generó una fuerte expectativa durante el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, donde concentró a periodistas, analistas y entusiastas que se acercaron a probar el dispositivo.

A diferencia de los plegables convencionales, el Mate XT Ultimate incorpora dos bisagras internas que permiten desplegar una pantalla de 6,4 pulgadas hasta alcanzar las 10,2 pulgadas, con un formato cercano al de una tableta. El resultado es un equipo orientado al consumo multimedia que mantiene un diseño compacto y transportable. Aunque la ausencia de los servicios de Google fue señalada como una limitación, el dispositivo destacó por su desempeño general y su propuesta técnica.

Roborock Saros Z70: cuando la limpieza suma interacción física

Las aspiradoras robot continúan ampliando su rol dentro del hogar inteligente, y el modelo Saros Z70 de Roborock llevó esa evolución un paso más allá en 2025. La propuesta se centró en la incorporación de un brazo mecánico, diseñado para despejar el camino del robot antes de iniciar las tareas de limpieza.

El sistema OmniGrip permite identificar y levantar objetos livianos —como calcetines, pañuelos o sandalias— con un peso inferior a 300 gramos. Si bien el funcionamiento del brazo requiere un período de adaptación, las pruebas mostraron un desempeño consistente. Además, la inclusión de una cámara integrada habilita el control remoto desde el teléfono móvil, permitiendo manipular tanto el desplazamiento como el brazo mecánico.

Samsung Micro RGB TV: un nuevo estándar en precisión cromática

Durante 2025, varios fabricantes comenzaron a introducir televisores con retroiluminación LED RGB a microescala, marcando un avance relevante frente a los paneles LCD tradicionales. Samsung fue uno de los protagonistas con su tecnología Micro RGB, basada en LED de menos de 100 micrómetros capaces de cubrir el espectro completo del estándar de color BT.2020.

El modelo de 115 pulgadas destacó por su nivel de brillo, contraste y fidelidad cromática, superando incluso a algunas propuestas OLED en comparaciones directas. Aunque no se trata de una pantalla MicroLED autoemisiva, sino de un sistema LCD con retroiluminación individual, la implementación mostró resultados sólidos y posicionó a esta tecnología como una transición clave hacia futuras generaciones de pantallas.

Meta Ray-Ban Display: información digital frente a los ojos

Meta amplió el alcance de los lentes inteligentes en 2025 con el lanzamiento de las Ray-Ban Display, un dispositivo que combina funciones tradicionales —como la captura de fotos y videos— con una pantalla a color basada en guía de ondas. Esta integración permitió proyectar información contextual directamente en el campo visual del usuario.

El sistema se complementa con una pulsera neuronal EMG que posibilita la navegación mediante gestos, facilitando el uso de interfaces flotantes tras un breve período de aprendizaje. Los lentes incorporan funciones como subtítulos en tiempo real, notificaciones y respuestas de inteligencia artificial. Con un precio de $799 dólares, la alta demanda inicial provocó demoras en las demostraciones, mientras el mercado observa la reacción de otros grandes fabricantes.

Antigravity A1: grabación aérea sin perder el encuadre

Antigravity debutó en 2025 con el A1, un dron orientado a la creación de contenido que apostó por la grabación de video en 360 grados como eje central. Equipado con un sensor 8K, el dispositivo permite capturar escenas completas sin preocuparse por el encuadre, una característica que lo diferenció dentro de su categoría.

Con un peso de 249 gramos, el A1 se mantiene dentro del límite establecido en Estados Unidos para el uso recreativo. El sistema se completa con un controlador de agarre y gafas de visión en primera persona, que ofrecen transmisión de baja latencia mediante pantallas micro-OLED. Su propuesta combinó facilidad de uso y calidad de imagen, apuntando tanto a usuarios principiantes como a creadores especializados.