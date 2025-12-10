Wegmans Deluxe saca del mercado su producto de frutos secos en EUA por riesgo de salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos emitió un retiro de dos productos de nueces mixtas vendidos de la marca Wegmans debido a una posible contaminación con salmonella.

Los productos fueron fabricados por Mellace Family Brands California , con sede en Warren, Ohio, y estuvieron a la venta entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre en tiendas de nueve estados y en Washington, D.C. Hasta ahora, no se han reportado enfermedades asociadas con el consumo de estos productos, pero las autoridades recomiendan actuar con precaución.

El retiro incluye productos vendidos en Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, North Carolina, New Jersey, New York, Pennsylvania y Virginia, así como en una tienda en Washington, D.C.

La medida busca prevenir cualquier riesgo de infección por salmonella , un tipo de bacteria que puede causar síntomas como fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal, especialmente peligroso en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Productos afectados por el retiro

Los productos incluidos en el retiro son los siguientes:

Wegmans Deluxe Mixed Nuts Unsalted 34 oz (964 g) ➢ Empacado en tubo de plástico ➢ UPC 077890421314 ➢ Código de lote 58041, fecha de vencimiento JUL 28, 2026

➢ Empacado en ➢ UPC 077890421314 ➢ Código de lote 58041, fecha de vencimiento JUL 28, 2026 Wegmans Deluxe Mixed Nuts Unsalted 11.5 oz (326 g) ➢ Empacado en bolsa de plástico ➢ UPC 077890421352 ➢ Código de lote 58171, fecha de vencimiento AUG 10, 2026

La FDA enfatiza que estos son los únicos lotes retirados hasta el momento y que los consumidores deben verificar el código y la fecha de vencimiento antes de consumir cualquier producto similar.

Qué hacer si tienes estos productos

La FDA y Wegmans recomiendan no consumir los productos y devolverlos a cualquier tienda Wegmans para recibir un reembolso completo, incluso si el paquete parece intacto.

Quienes tengan preguntas sobre los productos retirados pueden comunicarse con Wegmans Food Markets al 1-855-934-3663, disponible diariamente de 8 a.m. a 7 p.m. ET. También se aconseja lavar las manos y superficies de cocina si hubo contacto con los productos, para minimizar cualquier riesgo de contaminación cruzada.

La salmonella es una bacteria que puede causar intoxicación alimentaria grave, y aunque los síntomas suelen durar pocos días, en algunos casos pueden derivar en hospitalización o complicaciones severas. Los retiros preventivos, como este de Wegmans, son esenciales para proteger la salud pública y evitar posibles brotes en varias regiones del país.