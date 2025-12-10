Alerta en EUA por H3N2: 650,000 casos, 7,400 hospitalizaciones y cientos de muertes por gripe

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos contabilizaron, solo hasta noviembre, aproximadamente 650,000 casos, 7,400 hospitalizaciones y 300 muertes asociadas a la gripe en la presente temporada, donde la variante H3N2, llamada “subclado K”, es dominante.

Esta cepa, que también provoca brotes en Japón, Reino Unido y Canadá , presenta múltiples mutaciones que la diferencian del componente H3N2 incluido en la vacuna antigripal de este año, reduciendo su efectividad en personas inmunizadas.

El brote, que inició antes de lo habitual, se agrava por la presencia simultánea de otros virus respiratorios, como el virus sincicial respiratorio (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que dificulta el diagnóstico y la atención médica, según informaron medios británicos como The Telegraph.

Los especialistas advierten que la H3N2 puede causar cuadros más graves, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. La combinación de esta cepa y las bajas tasas de vacunación en algunos sectores de la población ha elevado la preocupación en hospitales y centros de salud de todo el país.

Estados más afectados por la gripe H3N2

Los reportes epidemiológicos indican que los mayores focos de contagio se concentran en el centro, sur y la costa este de EUA.

Las autoridades locales han reforzado las campañas de vacunación, detección temprana y atención prioritaria, mientras que escuelas y centros de trabajo reportan un aumento en el ausentismo debido a la enfermedad.

Síntomas y prevención recomendada

La gripe H3N2 puede provocar fiebre alta, dolor corporal, tos persistente, fatiga intensa y complicaciones respiratorias. En grupos vulnerables, la infección puede derivar en neumonía, insuficiencia respiratoria y muerte.

Los CDC y autoridades de salud recomiendan vacunarse cuanto antes, usar cubrebocas en espacios cerrados, lavarse las manos frecuentemente y evitar salir de casa si se presentan síntomas.

Además, se enfatiza no automedicarse y acudir de inmediato a un centro médico ante señales de alerta como dificultad para respirar, vómitos persistentes o desorientación.