La respuesta de Sergio ‘Checo’ Pérez a Red Bull tras buscarle reemplazo en la escudería

Los fans creyeron que tras quedarse con el segundo lugar en el gran premio de Italia, Sergio ‘Checo’ Pérez , ya tendría más convencido a Red Bull para poder extender su contrato hasta 2025, pero eso no ha sucedido, pues aparentemente la escudería austriaca ya tienen el reemplazará del piloto, o por lo menos fue lo que dio a entender Helmut Marko, asesor del equipo y sin pena alguna el mexicano les responde; esto fue lo que pasó.

A pesar de estar viviendo los mejores momentos de su carrera profesional, el piloto de 33 años ha tenido algunos errores a lo largo de esta temporada 2023 que lo han dejado fuera de podio en algunos premios como el de Miami, Barcelona y Gran Bretaña, pero eso no le ha arrebatado el segundo lugar del campeonato del mundo, pues ya marca un poco más de diferencia entre el español Fernando Alonso de Aston Martin.

Lo que sí es un hecho es que sus resultados han sido un con inconsistentes, y no han tenido una clara continuidad, y a pesar de que el jefe de mecánicos, Christian Horner, aseguró que el lugar del nacido en Guadalajara Jalisco seguiría garantizado para 2024 y hasta por un año más, el asesor de la escudería no está del todo de acuerdo, pues no sólo ha criticado el desempeño del compañero de Max Verstappen , no hasta ha dado a conocer a quien lo reemplazaría.

Helmut Marko: "Checo Pérez es sudamericano y por eso su cabeza no está tan centrada como la de Max Verstappen o Sebastian Vettel".



Aparte de mala leche, también reprobó geografía… una falta de respeto al piloto mexicano. pic.twitter.com/VWhKSLb1w3 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) September 6, 2023

Y es que fue en entrevista para ServusTV , en donde en austriaco de 80 años de edad, Helmut Marko, dio unas polémicas declaraciones en contra del trabajo del piloto nacido en Guadalajara, Jalisco: “Pérez no es consistente, no siempre está concentrado. Pérez tiene un contrato hasta 2024… Norris es definitivamente un candidato para nosotros…”.

De acuerdo con el asesor del equipo, el equipo ya se había acercado a Lando Norris antes de que el joven británico de 23 años de edad firmará con McLaren, pero ahora, ya estarían concretando cambiar definitivamente del segundo piloto, en donde además aseguró que el asiento de Red Bull es uno de los más cotizados por los pilotos profesionales.

Sin embargo no todo lo que dijo del mexicano fue malo, pues alabó su madurez y templanza con la que ha lidiado con la personalidad del neerlandés Max Verstappen al tenerlo como rival; pero sin pena alguna, el Checo ha decidido no quedarse callado y esto fue lo que dijo a pesar de que no se tienen una versión ni oficial ni confirmada por parte de la escudería.

¿Sergio ‘Checo’ Pérez está molesto con Red Bull?

Tras su victoria en el Gran Premio de Italia, el mexicano ofreció una entrevista para canal DAZN de España, en donde el tapatío mandó una serie de mensajes a su equipo sobre su continuidad detrás del volante de Red Bull, en donde aseguró que su contrato está para el próximo año, pero sabe que en algún momento tendrán que sentarse a hablar al respecto, pero su objetivo sigue en ganar carreras.

”... Si ese lugar en 2024 no está aquí, tenemos que buscar otras alternativas. Pero ahora mismo mi principal objetivo es estar aquí, ganar más carreras, seguir ganando campeonatos con Red Bull”, agregó.

