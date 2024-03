¿Qué fue de Gustavo ‘El Gusano’ Nápoles? Leyenda de Chivas

Gustavo ‘El Gusano’ Nápoles, exdelantero de Chivas quedó en la historia del equipo un domingo 1 de junio de 1997, pues gracias a sus habilidades consiguió anotar cuatro goles en la Final de vuelta y llevó al ‘Rebaño Sagrado’ al llevarse el Torneo de Verano 97. Este mítico jugador fue pieza clave para que el equipo tapatío pudiera llevarse el campeonato, logrando así hacer historia.

Gustavo ‘El Gusano’ Nápoles marcó la historia del fútbol y de las Chivas gracias a su habilidad goleadora, el exdelantero tuvo un recorrido por otros equipos, pero su mejor momento fue cuando estuvo dentro del ‘Rebaño Sagrado’, pocas personas recuerdan a Gustavo Nápoles y su paso como jugador en equipos mexicanos, incluso jugando en Ecuador y su camino como auxiliar técnico.

La carrera de ‘El Gusano’ Nápoles tras el campeonato con Chivas

Tras anotar cuatro goles con el Chivas y conseguir el campeonato de verano 97, ‘El Gusano’ Nápoles fue cedido al Atlante para el torneo de Invierno 1998 y en el Invierno 2000 donde militó con América y Celaya; sin embargo, el jugador no pudo demostrar sus habilidades y no consiguió anotar goles con sus nuevos equipos tras su éxito con Chivas.

Tras dos años de separación, ‘El Gusano’ Nápoles regresó a Chivas, pero no pudo volver a brillar, su habilidad para adelantar en el marcador ya no era la misma. En 2002, se unió a los Jaguares de Chiapas, después pasó al León, para ponerle fin a su carrera profesional con el Puebla en el torneo de Clausura 2004. Pero, el ex delantero de Chivas decidió probar suerte en el fútbol ecuatoriano con el cuadro Espoli, donde solo jugó seis meses.

En 2007 regresó a México y se unió a los Tigres de Los Mochis, equipo filial de los Tigres, en este equipo de ascenso solo participó en 14 juegos y anotar un solo gol, siendo la última vez que jugó como profesional. Después de esto, ‘El Gusano’ Nápoles se une como auxiliar técnico en el Coras FC de la Liga de Ascenso en el torneo Apertura 2014, donde lograron ser campeones.

