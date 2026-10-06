Este martes 6 de octubre el pueblo argentino despidió a una de sus leyendas: Lionel Messi jugó su último partido con Argentina el cual estuvo lleno de emociones y marcó el final de una etapa que duró más de dos décadas.

Después de anotar y dar una asistencia en el triunfo 3-0 ante Benín, el astro argentino dio un discurso ante los 85 mil asistentes que se hicieron presente en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

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Messi recordó a su papá tras despedirse de la selección

En uno de los momentos emotivos de la noche, al momento de comenzar el discurso con el que puso fin a su historia con la Albiceleste, el futbolista del Inter Miami recordó a Jorge Messi, su padre, quien falleció el pasado 8 de agosto.

“Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones. Lo primero en lo que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, fue un orgullo muy grande vestir esta camiseta durante más de 20 años. Hasta en los peores momentos. Nunca dejé de luchar y dar el máximo”, comenzó el discurso de Messi.

El rosarino aseguró que era el momento de su despedida con Argentina, sobre todo, luego de todo lo que vivió en el Mundial 2026 donde alcanzaron la final; sin embargo, perdieron el título ante España.

“Es el momento; El último Mundial ya fue demasiado. No pasó nada raro, como se dice. No venir más va a ser un dolor muy grande”, sostuvo Lionel.

Lionel Messi agradeció a la afición y a sus compañeros

“Me va a doler mucho no venir más, les juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección Argentina es lo más bonito que te puede pasar”, mencionó el argentino.

“Soy un agradecido de todo lo que me tocó vivir. Siempre a donde fui la cancha estaba llena, ustedes estuvieron en todos lados alentando, en todos los torneos. Somos locales en todos lados gracias a ustedes (aficionados)”, agregó.

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𝙈𝙚 𝙫𝙤𝙮 𝙚𝙨𝙥𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙥𝙧𝙤́𝙭𝙞𝙢𝙖 𝙟𝙪𝙜𝙖𝙙𝙖 pic.twitter.com/zKNVwKT3XJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 7, 2026

Luego de un Mundial ganado, dos subcampeonatos y un par de títulos en Copa América, Lionel Messi aseguró que es el momento de una nueva generación en la selección de Argentina.

“Es el día más triste de mi carrera porque hoy le digo adiós a la Selección, pero ahora estaré de ese lado, con ustedes, bancando a todos ellos (jugadores) como uno más, siempre unidos”, sentenció Lionel Messi.

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