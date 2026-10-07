Este miércoles fue detenido el luchador mexicano El Hijo de Fishman en Mineral de la Reforma, Hidalgo, luego de la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como “El Búho”.

En la función que se realizó en el Deportivo 11 de Julio, el luchador se enfrentó a Máscara Sagrada y tras el combate, le aplicó al oficial una llave conocida como martinete lo que derivó en su muerte.

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Detienen al Hijo de Fishman por muerte de “El Búho”

Luego de recibir el martinete, Gerardo Germán quedó tendido sobre el cuadrilátero y se solicitó el apoyo médico al personal del inmueble.

Los paramédicos le brindaron la atención al réferi; sin embargo, minutos después confirmaron la muerte de “El Búho”.

Luego del fallecimiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detuvo al Hijo de Fishman y se abrió una carpeta de investigación para establecer las circunstancias de la muerte y deslindar culpas.

De momento, el caso está siendo investigado como homicidio culposo, según los primeros reportes, por lo que las autoridades ministeriales comenzarán con las investigaciones.

Promotora lanza comunicado por el caso del Hijo de Fishman

Ante los hechos ocurridos en Hidalgo, El Patrón Espectáculos, lanzó un comunicado informando que darán apoyo legal y jurídico al Hijo de Fishman.

“Nuestra empresa se encuentra atenta al desarrollo de la situación y ha dispuesto acompañamiento y asistencia jurídica para Hijo de Fishman, a fin de que el proceso correspondiente se lleve a cabo conforme a derecho y ante las autoridades competentes”, señala el comunicado.

“El abogado y representante legal de la empresa mantiene contacto con la familia del señor Gerardo Germán Pineda, ‘El Búho’, y con sus representantes legales, para llevar el caso de la mejor manera y garantizar el respeto a todas las partes involucradas”, aclara El Patrón Espectáculos.

Por último señalan: “Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros del gremio de la lucha libre”.

Comunicado Hijo de Fishman (El Patrón Espectáculos/FB)

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