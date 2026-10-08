¿Qué es el martinete? La llave prohibida que utilizó el Hijo de Fishman y que causó la muerte del réferi “El Búho”

El mundo de la lucha libre se encuentra de luto, luego de que se confirmó el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como el referí El Búho, tras recibir un martinete por parte de El Hijo de Fishman en un función en Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo.

El deceso ocurrió mientras se llevaba a cabo el combate entre éste y Máscara Sagrada NG en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio; sin embargo, el hecho se ha vuelto vital debido a que el movimiento está prohibido en la lucha libre.

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¿Qué es el martinete y por qué es una llave peligrosa o prohibida en la lucha libre?

El martinete o piledriver es uno de los movimientos de lucha más peligrosos y prohibidos alrededor del mundo, específicamente en México lo está desde los años 50 por las comisiones de boxeo y lucha libre debido a que ha causado cientos de lesiones cervicales, traumatismos y, como en este caso, la muerte de deportistas.

La maniobra consiste en un luchador que sujeta a su oponente de cabeza hacia abajo entre sus piernas y cae al suelo (o sobre la lona) golpeando directamente el cuello y las vértebras cervicales.

En algunas empresa de lucha alrededor del mundo, la aplicación de esta llave tiene como consecuencia la descalificación inmediata del deportista en la batalla, así como suspensión o pérdida de trabajo; no obstante, compañías independientes o de luchas “rudas” lo permiten.

Lista de luchadores famosos que aplicaron el martinete

Pese a las restricciones, la llave ha evolucionado y se ha podido aplicar sin poner en riesgo la integridad del oponente, es por eso que algunos luchadores la han vuelto su sello:

Abismo Negro , mejor conocido como Rey del Martinete

, mejor conocido como Rey del Martinete Universo 2000 y su legendario Martillo Negro

y su legendario Martillo Negro The Undertaker: la tumba rompe cuellos

Es importante mencionar que el movimiento fue creada en el Consejo Mundial de Lucha Libre en 1933 por Wild Bill Longson; sin embargo, en México la popularizó Gil Larrea.

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