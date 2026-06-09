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/Deportes/Video

Jonathan Dos Santos se despide del América

América anunció la salida de Jonathan dos Santos, figura del tricampeonato con André Jardine; el mediocampista deja Coapa como capitán e ícono.

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Por: Ximena Ochoa
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