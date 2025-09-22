Video: Los goles que le hicieron a Memo Ochoa en su debut en Chipre
Con 40 años, el debut de Memo Ochoa con el AEL Limassol de Chipre no fue el esperado, ya que protagonizó una escandaolsa goleada de 5-0
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- Ochoa fichó con el AEL Limassol de Chipre para la temporada 2025-2026
- El arquero sueña con llegar a la Copa del Mundo con México, aunque estas actuaciones podrían alejarlo de las convocatorias
- Reportan que Ochoa rechazó ofertas del futbol mexicano para jugar en Chipre
- Con 40 años, el mexicano es uno de los jugadores de mayor edad en la liga