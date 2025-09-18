adn Noticias, la evolución de la información de la mano de la verdad

El pasado 17 de septiembre se llevó a cabo un evento que marcó la era de la información como la vivimos, Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, acompañado por Luciano Pascoe Rippey, director general de adn Noticias presentaron una nueva etapa en la que adn40 evoluciona para cumplir con las exigencias y los retos que el mundo del periodismo vive. Basados en el lema “Te hablamos con la verdad” la central de noticias se transforma para comunicar de manera directa y eficaz todo lo que pasa en México y el mundo y sobre todo, aquello que algunos no quieren que sepas.

Todos los puntos de vista en adn Noticias

En palabras de Benjamín Salinas en adn Noticias “vamos a seguir siendo críticos, pero a las ideas, no a las personas... queremos todos los puntos de vista, de todos los colores, y abrir espacios para que todos puedan venir”.

Por su parte Luciano Pascoe, director de la central de noticias explicó de forma concisa cómo es que and Noticias toma el camino de la libertad para informar y hablar con la verdad:

“Yo los invito a que tomen el camino de la verdad, el camino de la libertad, y el de la pluralidad, y que no tengan duda que ese camino, que va a hacer toda la diferencia para nuestro país y para nuestra sociedad, ese camino se llama adn noticias”.

"Toda evolución implica una nueva etapa"; ahora somos adn Noticias

¿Habrá cambios en la programación?

El relanzamiento llevado a cabo el 17 de septiembre no implica un cambio en la programación del canal ni en sus vías de emisión, el 40 seguirá siendo el canal por el que podrás disfrutar de sus contenidos diarios y podrás seguir la información todas sus plataformas digitales como @adnnoticiasmx y en el sitio web adnnoticias.mx.

La apuesta sigue siendo mantener a grandes periodistas sumados a una nueva generación de comunicadores que vayan sobre la línea de hablar con la verdad y sin miedo a que su voz sea callada.

