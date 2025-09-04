Óscar Valdez vs Richard Medina; la pelea donde el mexicano se juega su último cartucho

Óscar Valdez está de regreso. El peleador mexicano hará su primera pelea en territorio mexicano desde el 2013. Con 34 años y un reciente cambio en su esquina, Valdez apunta a buscar su tercer campeonato del mundo en 2026.

Óscar Valdez y el peleador estadounidense Richard “El Castigo” Medina, se enfrentarán este sábado 6 de septiembre en el Domo Binacional de Nogales, Sonora. El combate es una co-promoción entre Top Rank y Zanfer Boxing.

Este combate, representa una nueva oportunidad para Valdez de llegar a la élite del peso superpluma (130 libras) y disputar otro título del mundo.

Un regreso con mucho en juego

El originario de Nogales Sonora cuenta con un récord de 32 victorias y 3 derrotas. Es ex campeón del peso pluma de la OMB, título que defendió con éxito en 6 ocasiones, lo cúal lo consolidó como uno de los pesos pluma más peligrosos de su tiempo.

Su estilo agresivo e ímpetu para ir al frente lo convirtieron en uno de los peleadores favoritos del público mexicano y una de las figuras más importantes de la promotora Top Rank.

Su consagración llegaría el 20 de febrero de 2021, cuando tuvo la oportunidad de disputar el título WBC del peso superpluma ante Miguel “El Alacrán” Berchelt. Para ese combate Valdez llegaba como underdog y tenía escasas posibilidades de triunfo, pero supo imponer su ritmo y logró detener Berchelt con un nocáut de pesadilla, en la que es hasta el momento la noche más grande de su carrera.

El primer tropezón para Óscar Valdez llegaría a manos de Shakur Stevenson en abril de 2022. Posteriormente actuaciones complicadas ante Bruno López dejaron más dudas que certezas.

Sin embargo su peor momento llegaría en el combate ante Emanuel “Vaquero” Navarrete, quien lo derrotó en dos ocasiones: la primera por decisión unánime y la segunda por nocaut en el sexto asalto.

Las guerras ante el “Vaquero” Navarrete dejaron muy magullado al peleador sonorense, quien en algún momento “barajó” la posibilidad de retirarse por el castigo recibido.

Para esta nueva etapa de su carrera, regresó con su antiguo entrenador Manny Robles. De salir vencedor la noche del sábado, existe la posibilidad de enfrentar a O’Shaquie Foster, actual campeón superpluma del WBC.

Este es el rival de Óscar Valdez

Richard “El Castigo” Medina llega al combate con un perfil más bajo, pero con una amplia experiencia en el nivel élite. Su récord profesional es de 16 victorias y 3 derrotas.

Con 25 años, Medina es un rival muy peligroso, que tendrá a su favor experiencia y un frame físico mayor al de Óscar Valdez.

Un punto destacable es que sus victorias han sido ante peleadores de gran calibre como: Raymond Ford, George Acosta y Geo Lopez.

¿Por dónde va la pelea de Óscar Valdez y Richard Medina?

La pelea entre Óscar Valdez vs Richard Medina, la podrás ver en vivo a través de la señal de Azteca 7 y la App de Azteca Deportes .

La cartelera iniciará en punto de las 10:15 p.m.

