OFICIAL: Pumas cambia fecha de su próximo partido del Apertura 2025

La Liga MX Femenil ha informado que el partido correspondiente a la Jornada 6 entre Mazatlán y Pumas Femenil, originalmente programado para el miércoles 13 de agosto, será reprogramado debido a las adversas condiciones climatológicas.

¿Cuándo se jugará el Pumas vs Mazatlán femenil?

Aún no se ha confirmado la nueva fecha y horario del encuentro, puesto que la medida ha sido tomada como precaución ante el ambiente inestable que afecta particularmente a Sinaloa en estos días.

🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa:



El partido correspondiente a la J6 entre @MazatlanFem y @PumasMXFemenil será reprogramado derivado a las condiciones climatológicas.



📆 Fecha y horario por confirmarse. #NuestroFutFem #FutFemDondeSea pic.twitter.com/FyvEYrIFw7 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 13, 2025

¿Por qué se pospone el partido de la Liga MX Femenil?

Las autoridades del deporte y del clima coinciden en que la decisión

responde al impacto del monzón mexicano , combinado con un canal de baja presión, una vaguada en altura y la presencia de la Onda Tropical número 21, lo que ha derivado en condiciones inestables y lluvias fuertes en Sinaloa y otros estados del país.

Estas lluvias representan un riesgo especialmente alto en zonas carreteras y urbanas, por lo que se hace indispensable garantizar la seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos y aficionados.

Ese mismo fenómeno afectó a la Ciudad de México y provocó cambios en el aeropuerto de la la capital, por lo que las felinas no pudieron viajar a Mazatlán

Además, se ha declarado una alerta especial para Sinaloa durante el periodo del 12 al 18 de agosto, debido a acumulados de lluvia esperados entre 150 y 200 mm en algunos sectores, según informó el SMN en reunión técnica.

Incluso hoy, martes 12 de agosto, ya se registraron lluvias intensas en Culiacán, dejando calles inundadas y evidenciando la gravedad del temporal.

Pronóstico meteorológico en Sinaloa: ¿Qué esperar?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y medios especializados, del miércoles 13 al viernes 15 de agosto se esperan lluvias de intensidad fuerte a puntuales muy fuertes en Sinaloa.

Específicamente el miércoles 13 se pronostican lluvias fuertes en Durango, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias también significativas en Sinaloa.

Así van las Universitarias y las Cañoneras en el Apertura 2025

El apertura 2025 de la Liga MX Femenil va por su jornada 6, en donde las Pumas se posicionan en el tercer lugar con 13 puntos y sin conocer la derrota.

Por otro lado, Mazatlán vive una realidad diferente debido a que se encuentran en la última posición con 0 puntos, además de una diferencia de -22 goles.

