Cartelera oficial de Triplemanía XXXIII, horario y dónde ver el magno evento

El evento más grande del año de la AAA tendrá lugar este sábado y hay millones de fanáticos que no se lo quieren perder. La Triplemanía XXXIII promete ser una noche única y ya tenemos la cartelera completa.

Por si fuera poco, recordemos que la WWE anunció la compra de la AAA el pasado mes de abril, por lo que ahora tendremos grandes luchas que enfrentarán a las mejores estrellas de la compañía norteamericana contra la mexicana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Fecha y dónde ver la Triplemanía XXXIII

El magno evento de la AAA tendrá lugar el sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, un recinto que estará completamente lleno para disfrutar del espectáculo.



Evento: Triplemanía 33

Fecha: 16 de agosto

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Azteca 7, Youtube WWE, Space

Por si fuera poco, podremos ver la Triplemanía 33 completamente gratis a través del canal oficial de Youtube de WWE, en donde estará la opción de ver la transmisión en inglés o en español. También estará disponible en televisión abierta por la señal de Azteca 7.

Cartelera completa de Triplemanía XXXIII

Megacampeonato de la AAA: El Hijo del Vikingo (campeón) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano

El Hijo del Vikingo (campeón) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano Campeonato en parejas de la AAA, lucha callejera: Angel y Berto (c) vs Pagano y Psycho Clown

lucha callejera: Angel y Berto (c) vs Pagano y Psycho Clown Lucha mixta de 3 vs 3: Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Lola Vice vs JD McDonough, Finn Bálor y Raquel Rodríguez

Campeonato de Reinas: Flammer (c) vs Faby Apache vs Natalya

Campeonato Latinoamericano: El Mesías (c) vs Dr. Wagner Jr

El Mesías (c) vs Dr. Wagner Jr Copa Bardahl (formato de Royal Rumble)

Hasta ahora tenemos seis luchas confirmadas para la Triplemanía XXXIII, con la posibilidad de tener algunas sorpresas el mismo día del evento, así como algunas apariciones de otros luchadores de WWE.

This Saturday, the biggest AAA event of the year, Triplemanía XXXIII, will stream LIVE exclusively on the WWE, WWE Español and Lucha Libre AAA YouTube channels at 9 ET/6 PT​​​​.



Here's everything you need to know ⤵️https://t.co/Rpr5S8kZGs pic.twitter.com/rQZW03dbMo — WWE (@WWE) August 12, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.