México vs Estados Unidos en vivo: Se despide el histórico Andrés Guardado

Cabe destacar que Estados Unidos no contará con su mejor jugador para este partido, ya que Christian Pulisic no jugará el partido porque fue liberado para evitar una sobrecarga de partidos. La lista completa de jugadores que no estarán con Estados Unidos para este partido contra México es la siguiente:



Christian Pulisic / AC Milán

Weston MacKennie / Juventus

Ricardo Pepi / PSV

Zack Steffen / Colorado Rapids

Marlon Fossey / Standard de Lieja