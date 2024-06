Yuri Kwon, entre el brillo y el orgullo de ser idol

Yuri Kwon es una cantante y actriz surcoreana. Debutó con el grupo Girls’ Generation en 2007, como la bailarina principal, con el primer sencillo, “Into the New World”. Nueve años más tarde, hizo su debut en solitario, con su primer mini álbum, The First Scene.

El 15 de junio pasado, tuvo su primera presentación en México como parte de la Korea Brand Expo, un evento al que asistieron 27 mil personas y promueve la diversidad de la cultura y productos coreanos a nivel mundial. Tuvo stands de comida, cosméticos y otros productos de Corea del Sur y por supuesto, la presencia de Yuri Known con una charla con varios fans que se ganaron la entrada.

En entrevista para ADN40, Yuri, de 34 años, dijo que en este tiempo de carrera ha tenido momentos inolvidables, pero ver la pasión de los fans mexicanos la hace sentir que realmente vive en el presente y el reconocimiento que le dieron en nuestro país será inolvidable.

Comentó que quiere invitar a las demás integrantes “para que sepan la pasión de los fans mexicanos”.

¿Cómo ha sido la travesía de ser idol?

Siento que en este año ya hay muchas actividades de k-pop, pasando la pandemia se impuso la moda de k-pop, mi debut fue en 2007, pero hasta ahorita viendo a los fans que estaban muy apasionados siento que puedo seguir en mis actividades de idol, también como modelo y en la actuación. Y voy a ver más al futuro qué actividades siguen para mí

Yuri también es compositora y actriz. En 2007 hizo una breve aparición como bailarina en la primera película de Super Junior, así como en el segmento televisivo “The King’s Boyfriend”, desde entonces ha tenido una sólida carrera en el cine y la televisión. Incluso ha participado en producciones de cine independiente.

¿Cuál es la diferencia entre trabajar con un grupo y ser solista?

Cuando estaba en el grupo de Girl’s Generation, trabajaba con mis amigas y era más divertido y familiar. Cuando estoy trabajando por mi cuenta, me enfoco en mis planes, en mis sueños, pero la desventaja es que es un poco aburrido

Girls’ Generation ha ganado numerosos elogios y el apodo de “The Nation’s Girl Group” en su país de origen. En 2017, Billboard las clasificó como el mejor grupo femenino de k-pop de esa década. Son el primer grupo de chicas asiáticas en lograr cinco videos musicales con más de 100 millones de visitas en YouTube con “Gee”, “I Got a Boy”, “The Boys”, " Mr. Taxi " y “Oh!”.

El año pasado Rolling Stone dijo que la canción “Gee” es la mejor del k-pop en la historia, ¿qué opinas?



“Al principio la canción “Gee” repite mucho las partes, esa música es pegajosa, eso puede ayudar a que las personas la memoricen. Nuestros vestidos eran simples, pero de impacto, porque en ese entonces no había ese tipo de vestuario. Fue un impacto muy grande para esa temporada en el k-pop. Y el baile también fue fácil y aún ahora si la escucho siento que es muy buena”.

Y en la clásica (de cliché) sección de comida… ¿algún platillo de tu país que puede adaptarse a la comida mexicana?

“Hay puntos similares entre mexicanos y coreanos con el picante, por ejemplo aquí los típico son los tacos y el típico de corea bulgogi carne bañada con salsa y estas dos comidas pueden combinar poniendo bulgogi al taco. También el guacamole y en corea alga tostada si lo mezclan puede ser buena botana”

Al final de la entrevista, con sus ojos brillantes y la ayuda del traductor, Yuri dijo que quisiera visitar Teotihuacán, el Zócalo, y también la casa de Frida Kahlo.

