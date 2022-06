Will Smith gana como mejor actor en los Premios BET Awards

Tres meses de lo sucedido con Chris Brown en la entrega de los Oscar, Will Smith conquistó el premio al mejor actor en la edición 2022 de los Premios BET Awards, celebrados este domingo 26 de junio en Los Ángeles, California.

El actor fue reconocido por su trabajo en King Richard, cinta de Reinaldo Marcus Green, la cual ganó como mejor película

Los premios BET Awards fueron creados en 2001 por la cadena Black Entertainment Television para reconocer a las personas afrodescendientes y de otras minorías étnicas que se destacan en el ámbito musical, deportivo y de entretenimiento.

Para la edición de este 2022 los nominados fueron seleccionados por la Voting Academy de BET, compuesta por profesionales del entretenimiento en música, televisión, cine, marketing digital, periodismo deportivo, relaciones públicas, personas influyentes y artes creativas.

Como se esperaba, Will Smith no asistió a la entrega de estos premios, pues desde que tuvo el incidente con Chris Rock en la entrega 94 de los Oscar ha estado alejado de los reflectores.

BRIAN SNYDER/REUTERS Will Smith (derecha) golpea a Chris Rock mientras Rock hablaba en el escenario durante la 94.ª edición de los Premios de la Academia

Will Smith obtuvo el premio venciendo a Adrian Holmes (Bel Air), Anthony Anderson (Black-Ish), Damson Idris (Snowfall), Denzel Washington, (The Tragedy Of Macbeth), Fores, Whitaker 8Respect Godfather Of Harlem), Jarabi Banks (Bel Air) y Sterling K. Brown (This Is Us).

Smith interpretó en la biopic al exigente padre de las tenistas Venus y Serena Williams.

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado por la obtención de este galardón.

Will Smith ha obtenido este premio en 2002 y 2009.

Otros galardonados en los Premios BET Awards

Durante la entrega de los Premios BET Awards, Zendeya fue reconocida con el premio a Mejor Actriz gracias a sus participaciones en Euphoria y Spider –Man: No Way Home.

Otros de los galardonados fueron: Jazmine Sullivan como mejor artista femenina de r&b/pop, en esa misma categoría pero en la rama masculina el premio fue para The Weeknd.

Mientras que Bruno Mars, Anderson .Paak (Silk Sonic) fueron reconocidos como mejor grupo.

El galardón de la mujer deportista del año fue para Naomi Osaka, y en la categoría varonil el triunfador fue Stephen Curry.

