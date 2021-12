Este es el easter egg que nadie vio en ‘Spiderman: No way home’

Spiderman: No Way Home es una de las cintas más esperadas de 2021 y que ha dejado a millones de fans satisfechos por todo lo que hay en la película, y algunos easter egg que quizá no notaste.

Algunos de los fans notaron que la abuela de Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker, es a su vez la mujer asiática que cantaba la famosa canción de Spiderman 2.

Según mencionaron los fans, ambas son la misma actriz, sin embargo, este easter egg no es verdad aunque ambas mujeres se parecen.

La película protagonizada por Tom Holland es un éxito en el cine, según cifras de Canacine, se posiciona como la película más taquillera en este momento en México, superando a otros estrenos cinematográficos como La Casa Gucci, Encanto, Clifford, El Gran Perro Rojo.

Spiderman: No Way Home reunió esta semana 506 millones de pesos, acumulando un total de 694 millones.

Otros easter egg en Spiderman: No Way Home

Desde el lanzamiento de Spiderman: Into the Spider-Verse en 2018, los fanáticos han estado esperando ver al animado Miles Morales en una película de acción en vivo.

En Spiderman: No Way Home se alude a la existencia de Miles en el MCU cuando Andrew Garfield se quita la máscara y Electro admite que siempre había imaginado que era un hombre negro.

En la película animada de 2018, Miles es un adolescente afrolatino de Brooklyn que es mordido por una araña en el metro y conoce a Peter Parker, entre otras versiones del héroe inspirado en la araña.

En el primer tráiler de la película se ve que Peter Parker, interpretado por Tom Holland, se encuentra en problemas debido a que desde la saga anterior se reveló su identidad por lo que acude a Doctor Strange para que lo ayude.

En Spiderman: No Way Home se observa que ocurre un accidente en el proceso del hechizo luego de que Peter Parker se entera que Doctor Strange hará que todos, incluyendo su tía y su novia, olviden que él es Spiderman .

Lo que se ve a continuación es al Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, y otros villanos que llegan al universo del Spiderman de Holland y en el que se tendrá que enfrentar a ellos para regresarlos a la dimensión de cada uno.

