Qué significan las dos escenas poscréditos de ‘Eternals’

La nueva película de Marvel Eternals, ya se estrenó en los principales cines del mundo. Con críticas diversas, esta nueva cinta abra muchas posibilidades para el complejo MCU. Sobre todo con las escenas poscréditos, el film conduce a nuevas historias y personajes ¿Qué significan estas escenas finales?

Eternals, aunque para muchos fanáticos carece de la acción a la que estaban acostumbrados, podría convertirse en el nuevo éxito de Marvel. Aborda temáticas sobre la relación de los héroes con el tiempo y un tipo de poder que subyace a todo.

Dentro de las nuevas puertas que se abren en esta película, han sido las escenas poscréditos las que más interrogantes presentan, son dos y podrían ampliar el universo Marvel de formas inesperadas.

Qué significan las escenas poscréditos: escena uno

La primera de las escenas poscréditos que aparecen en el film dirigido por Chloe Zhao, muestra a uno de los grupos de los Eternals, preocupados por la falta de noticias de sus pares en nuestro planeta.

Durante el film, los superhéroes deciden dividirse en dos, mientras que un grupo conformado por Sersi (Gemma Chan) Kingo (Kumail Nanjiani) y Phastos (Brian Tyree Henry) permanecen en la Tierra; el otro viaja para explicar la verdad que Los celestiales ocultan.

Este grupo de viajeros compuestos por Thena (Angelina Jolie), Makkari (Lauren Ridloff) y Druig (Barry Keoghan), desconociendo que sus compañeros en la Tierra acaban de desaparecer, debaten sobre su posible destino.

En ese momento, aparece una criatura pequeña, Pip the Troll (Patton Oswalt) quien anuncia la llegada de Eros, interpretado nada menos que por el ex One Direction, Harry Style.

Se presenta como el hermano mayor de Thanos y les ofrece ayuda a este grupo de Eternals, para encontrar a sus amigos en la Tierra.

Esta escena abre muchas posibilidades para Eros (conocido también como Starfox), una de ellas es la posible vinculación del personaje con Jennifer Walters/She-Hulk, ya que, según la historia, la abogada le ayuda cuando es juzgado por acoso sexual.

Qué significan las escenas poscréditos de ‘Eternals': escena dos

La segunda de las escenas poscréditos de Eternals presenta al nuevo héroe personificado por Kit Harington (Juego de Tronos). En las imágenes, que son apenas un cameo, Kit interpreta a Dane Whitman abriendo un cofre con una espada envuelta en tela.

Dane está a punto de abrir la tela, cuando una voz en off lo detiene: “¿Estás listo para esto?”. Sin dudas es una excelente presentación para este personaje emblemático de Marvel: Black Knight.

Con la llegada de este caballero con antecedentes nobles, se presenta una nueva historia de magia, donde las intenciones del caballero no quedan del todo claras para los Avengers.

Son varias las teorías que se presentan como respuesta a qué significan estas escenas poscréditos. Lo más lógico es pensar que con artistas de esta talla, es más que esperable que los veamos nuevamente, más allá de esta primera presentación en Eternals .

