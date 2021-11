Teoría indica que estas series de Netflix ocurren en el mismo universo

El director Mike Flanagan llamó la atención de millones de usuario de Netflix con sus series de terror que se convirtieron en un todo un clásico de la plataforma de streaming, pues cada vez llegan más proyectos del cineasta y con ellos varias teorías en las que todas estas entregas forman parte del mismo universo.

Las producciones en las que Flanagan ha participado en Netflix son seis entregas de terror las cuales son Misa de Medianoche, La Maldición de Hill House, La Maldición de Bly Manor, Silencio, El Juego de Gerald y Somnia: Antes de Despertar.

Netflix anunció el mes pasado que estrenará otra producción de Flanagan, The Fall of the House of Usher, basada en los cuentos de Edgar Allan Poe, aunque no se reveló de qué se tratará la nueva entrega .

Los fans de Flanagan hicieron la teoría de que sus producciones se basan en el mismo universo ya que en primera, los actores salen en más de una de las series como es el caso de Carla Gugino participó en cuatro de las entregas.

Otro guiño importante es que en La Maldición de Hill House las puertas tienen manijas en forma de león al igual que la puerta principal de Bly Manor, algo que resalta en la serie con los acercamientos de cámara .

Misa de Medianoche

La serie se estrenó el 24 de septiembre de este año y es la última entrega de Falagan que narra la llegada de un sacerdote a una aldea isleña, en la que trae consigo una serie de milagros y misterios.

Misa de medianoche | Tráiler oficial | Netflix

La Maldición de Hill House

La trama en Hill House se relaciona con cinco hermanos que a lo largo de sus vidas son perseguidos por eventos paranormales. En esta entrega, estrenada en 2018, se puede ver a los protagonistas de niños viviendo en la mansión.



La maldición de Hill House | Tráiler oficial | Netflix

La Maldición de Bly Manor

A finales de 2020, Netflix estrenó la serie Bly Manor en la que la historia cuenta la llegada de una joven que fue contratada con el propósito de cuidar a los sobrinos de un hombre en la casa de campo de la finca Bly, en donde las apariciones paranormales atormentan el lugar.

The Haunting of Bly Manor | Teaser Trailer | Netflix

Silencio, El Juego de Gerald

Una pareja viaja a una remota cabaña con el fin de revivir su matrimonio, por lo que Gerald le propone a su esposa una especie de juego sexual que provocará su muerte, mientras que su mujer deberá sobrevivir.

El juego de Gerald | Tráiler VOS ESPAÑOL | Netflix España

Somnia: Antes de Despertar

La película de Flanagan se estrenó en 2016 acaparando las miradas de los usuarios de Netflix por la historia de una pareja que adopta a un niño tras la muerte de su hijo, pero descubren que tiene una inquietante habilidad.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

ME