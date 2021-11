‘Narcos: México’ de Netflix no tendrá cuarta temporada, ¿por qué?

La historia producida por Netflix, donde se narra el origen de la droga en México, no tendrá una cuarta temporada. La tercera entrega de Narcos: México, apenas estrenada el pasado 5 de noviembre, contará los 10 episodios finales de esta historia.

‘Narcos: México’, la serie que retrató el origen de la droga en el país

La serie que se estrenó por primera vez en el año 2018, no continuará para una cuarta entrega, ya que los productores consideran que los hechos narrados ya llegaron a un punto final.

Narcos: México se conformó como una continuación, aunque no de forma meramente narrativa, de la serie Narcos. La serie Narcos original ambientada en Colombia, duró tres temporadas, de 2015 a 2017, y en lugar de lanzar una cuarta temporada, Netflix decidió comenzar con un proyecto similar, pero enfocándose sobre el desarrollo del tráfico ilícito de drogas en México.

La serie de Narcos: México narra la historia del cartel de Guadalajara liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), durante las décadas de 1980 y 1990. Durante las 3 temporadas se adentra en los orígenes de la guerra contra las drogas en México, acompañando al agente de la DEA Kiki Camarena (Michael Peña).

Por qué no habrá cuarta temporada de ‘Narcos: México’

En una entrevista con The Hollywood Reporter el co-creador, Carlo Bernard, explicó las razones por las que la serie no tendrá una cuarta temporada, y dio algunos detalles sobre el nuevo proyecto que tendrá con Netflix.

“La serie ha podido mostrar cómo comenzó esto, cómo evolucionó. No quiero decir que otras historias no serían convincentes en el futuro. Pero para mí, detenernos en el momento en el que habíamos entrado en el mundo en el que vivimos hoy tenía sentido, temática y narrativamente. Definitivamente no queremos repetirnos.” Explicó Bernard.

Actualmente el productor y director está trabajando en una serie que tendrá el mismo espíritu que Narcos: México, ya que abordará la historia de la reina de la droga colombiana Griselda Blanco, protagonizada por Sofía Vergara de ‘Modern Family’.

En la nueva producción en la que Netflix ya trabaja, parte del equipo de Narcos: México filmará esta historia real sobre la mujer conocida con el mote de: Viuda Negra, o La Abuela de la cocaína. Se trata de una poderosa traficante de cocaína en la década de 1980 que supo codearse con los capos del cartel de Medellín.

Más allá de la negativa para una cuarta temporada de Narcos: México , aún queda la posibilidad de que la historia se renueve en una nueva producción original, ya que el flagelo de la droga en Latinoamérica y el mundo, sigue siendo un problema que Netflix podrá retratar.

