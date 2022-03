Quiso hacer un remake de la serie “Drake y Josh"pero Drake lo rechazó

Los niños y adolescentes que crecieron durante el nuevo milenio, probablemente recuerden la serie de Nickelodeon, Drake y Josh. La comedia donde dos hermanastros muy diferentes deben convivir en la misma casa. Ahora, uno de los protagonistas quiso hacer un remake, pero el otro lo rechazó, ¿se odian?

Drake rechazó a Josh en su proyecto de remake

Drake Bell actualmente es músico y sigue vinculado al mundo de la actuación. Y fue él quien declinó en actuar en un supuesto “reinicio” o continuación de la serie Drake y Josh. Él mismo explicó en un podcast, por qué rechazó la petición para hacer la serie.

Josh Peck es quien está detrás del proyecto para rehacer la serie, sin embargo, el eslabón más importante ya dio el no. Drake no está dispuesto a hacer una continuación de la famosa serie de Nickelodeon Drake y Josh.

El intérprete de “I Know” explicó que el proyecto estaba lleno de aspectos inapropiados, que se encargó de desglosar en un podcast que hace junto a su esposa Janet Von Schmeling, titulado Drake & Janet.

Las razones por la que rechazó el remake de la serie

En el audio comentaron sobre todos aquellos aspectos que consideraron inapropiados para la serie. En primer lugar, Drake confesó que el guion propuesto por Josh estaba repleto de “insultos racistas y xenofóbicos”.

“La premisa era bastante rara para mí.”, explicó el músico de 35 años. “Drake está dando un concierto en una Quinceañera y la festejada, Elena, es la hija del rey de la droga en México. Su padre, Enrique, se sienta al centro de la mesa rodeado de guardias y mujeres hermosas, piensa en Escobar, el Chapo. Drake está rodeado de un conjunto de Mariachis, mientras la cumpleañera ve a sus amigas tomando alcohol y consumiendo sustancias ilícitas”.

Captura: Nickelodeon, “Drake y Josh”.

“Le pedimos al agente de Josh que lo cambiaran (el guion) a un país que no existiera, pero ellos se rehusaron”, agregó la esposa de Drake, Janet. “Había cosas que eran demasiado estereotipadas (Hacia México)”.

Drake también expresó que su participación en el proyecto era muy reducida, y que Josh quería ser productor, guionista y productor ejecutivo.

La pareja expresó en su podcast que el remake de la serie podría haber sido bueno, pero que el problema es que Josh había propuesto a Drake como “un músico fracasado y a él como un adulto responsable y un vendedor de bienes raíces”.

Pero las razones de Drake para rechazar el guion de Josh no solo se redujeron al cariño que le tiene México, sino que también consideró que no le hace honor a la serie. El guion del remake simplemente “no era bueno”, sentenció Drake.

