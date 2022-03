Cronología: Así comenzó la pelea entre Residente y J Balvin

El 3 marzo de 2022, el productor argentino Bizarrap lanzó su colaboración con Residente, y desató una polémica que sigue hasta hoy. Es que en una canción de 8 minutos de duración, René Pérez Joglar, conocido como Residente criticó la actualidad del género urbano, y puntualmente, cargó contra J Balvin. Pero la pelea lleva más tiempo de lo que se cree, esta es la cronología de la pelea.

Los Grammy: El origen de la pelea J. Balvin y Residente

La cronología comienza cuando J Balvin hizo un llamado a boicotear los Latin Grammy en que Rubén Blades iba a ser homenajeado. Curiosamente, se trató de la edición donde J Balvin recibió una sola nominación por Tu veneno.

René respondió que no era correcto pedir que no asistiera la comunidad latina a la entrega de premios, por la importancia del homenaje a Rubén Blades, y porque muchos artistas latinoamericanos pueden dar a conocer su trabajo, gracias a estos premios.

Pero Residente fue más allá, y le dijo a J Balvin que su música “es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

La disputa parecía haber finalizado, ya que según trascendió, ambos artistas habían llegado a un acuerdo para no seguir con la polémica. Sin embargo, el colombiano lanzó una línea de productos y ropa con diseños de hot dog, para generar ganancias luego de los dichos de Residente.

Segundo Round: Residente reavivó la pelea con las Bizarrap Sessions

El ex vocalista de Calle 13, antes del lanzamiento de la polémica canción, anunció que J Balvin estaba enterado de la letra, y que había hecho lo posible para evitar que Bizarrap la lanzase, misión que no llegó a buen puerto.

Pero no muchos conocían sobre la pelea entre los dos artistas, hasta que se lanzó la colaboración, el pasado 3 de marzo de 2022. Residente contó que el colombiano, incluso, había amenazado con demandar a su sello discográfico si lanzaba el tema en el que se refiere a él en “un par de líneas”.

En la sesión de rap, asegura que José Álvaro Osorio, verdadero nombre de Balvin , no es consciente de sus privilegios, lo trata de ser un producto del marketing, y no cree que sea un verdadero artista.

RESIDENTE || BZRP Music Sessions #49

En los diferentes pasajes del rap, Residente no escatima en insultos e improperios para el autor de Sigo Extrañándote. Entre otras cosas, lo tilda de racista, cobarde y presumido. La pelea aún sigue generando memes y noticias. Muchos artistas se han pronunciado respecto a la canción, que ya superó los 64 millones de vistas en YouTube. Álvaro Osorio Gofar, padre del colombiano, publicó en sus redes sociales que “Residente también vende perritos calientes”.

La actualidad de la pelea de Residente y J Balvin sumó al mismísimo Rubén Blades, quien se animó a rapear, invitando a las personas a que no se dejen llevar por la “bronca”. “Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo: Rubencito, águila no caza moscas. Amor y cariño es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor”, dijo el famoso salsero.

