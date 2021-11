Recomendaciones y estrenos en Netflix y Disney+ este fin de semana

Llegó el fin de semana, y nada mejor que disfrutarlo con increíbles estrenos que Netflix y Disney+ sumará a su catálogo durante los próximos días. Hoy te compartimos recomendaciones sobre lo más nuevo que llegará a las plataformas y las producciones imperdibles de este fin de semana.

Estos días Netflix y Disney+ tendrán muchas producciones que no te puedes perder y lo mejor es que hay para todos los gustos: comedias, thrillers, acción, especiales, entre otros. Así que, ¿listo para maratonear con el nuevo contenido ?

Estrenos de películas en Netflix

Alerta Roja

Sin duda esta es una de las recomendaciones de estrenos más esperados en Netflix, ya que promete ser un verdadero hit protagonizado por Dwayne Johnson, Gal Dadot y Ryan Reynolds.

'Alerta roja' ya está disponible, la veré por la acción.

La acción: pic.twitter.com/4hsw968fyS — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 12, 2021

Otros estrenos que se sumarán al catálogo de Netflix durante el transcurso de la próxima semana son:

- La vida de Kayla (15 de noviembre)

- En el valle de violencia (16 de noviembre)

- Noche de fuego (17 de noviembre)

- Earwig y la bruja (18 de noviembre)

- Intercambio de princesas 3 (18 de noviembre)

Recomendaciones en Netflix para el fin de semana

Comienza tu fin de semana con un buen maratón de estrenos de Netflix, y es que durante el transcurso de la semana pasada debutaron algunas propuestas innovadoras, aquí las recomendaciones:

Arcane

El pasado 6 de noviembre Netflix estrenó Arcane , la serie protagonizada por los personajes de League of Legends, y en tan solo unas horas se situó en el primer puesto de series más vistas en 38 países.

Animal

Nueva serie documental del mundo animal, que nos introduce de lleno como pocas veces en los hábitats más sorprendentes. La producción cuenta con momentos que hasta el momento parecía que no eran posibles ser captados por una cámara.

Swap Shop: Mercadillo radiofónico

Para los amantes de programas como Subastas sobre ruedas o Cazasubastas llega a Netflix un nueva serie de intercambios para los coleccionistas de coches, payasos siniestros o cómics, entre otros muchos objetos de valor.

Gentefied

Si eres fan de las tragicomedias esta es una de las mejores recomendaciones. En esta segunda temporada, los primos Morales se verán en aprietos cuando deban elegir entre su cultura, su comunidad y su familia.

Narcos: México

Diego Luna dice adiós al personaje de Miguel Ángel Félix Gallardo con la tercera y última temporada de la serie de la franquicia Narcos. El enfrentamiento entre los narcotraficantes mexicanos contará en esta ocasión con el fichaje del cantante Bad Bunny como Arturo ‘Kitty’ Páez, un niño rico reconvertido en sicario dentro del Cártel de Tijuana.

Y si te quedas con ganas de más, durante la semana también podrás disfrutar de los estrenos del documental Rey Tigre 2: La historia de Doc Antle y el especial de Carlos Ballarta: Falso profeta, que estarán disponibles para los usuarios de Netflix a partir del 17 y 18 de noviembre, respectivamente.

Estrenos de series en Netflix

Durante el transcurso de la próxima semana no te pierdas los estrenos de:

- Mentiras (15 de noviembre)

- Temporada 7 y 8 de Keeping up with the Kardashians (17 de noviembre)

- La reina del Flow (17 de noviembre)

- Perros en el espacio (18 de noviembre)

Recomendaciones de estrenos en Disney+ para este fin de semana

Como verás, este fin de semana está lleno de estrenos en diferentes plataformas de streaming, motivado principalmente, por el Disney+ Day , que además de estrenos parece que también traerá novedades en forma de tráilers y noticias.

@disneyplusla ya anunció varios de los nuevos contenidos exclusivos que llegarán a la plataforma este viernes 12 de novien, entre los que se incluyen películas, series de televisión y documentales de sus Disney, Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic, entre otros. pic.twitter.com/bSnyKvsltc — Disney Latinoamérica (@DisneyPlusSerie) November 12, 2021

En cuanto a las recomendaciones no te puedes perder:

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos

De Marvel Studios, está protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi, que debe enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos.

Por fin solo en casa

En este remake del clásico de navidad, Mi pobre angelito, conoceremos a Max Mercer, un chico travieso e ingenioso al que su familia ha olvidado en casa al irse de vacaciones a Japón. Durante este tiempo, tendrá que proteger su hogar de unos intrusos que intentarán recuperar una reliquia de valor incalculable.

Dopesick: Historia de una adicción

Esta miniserie transporta a los usuarios de Disney+ al epicentro de la lucha contra la adicción a los opioides que se libra en Estados Unidos, desde la sala de juntas de Purdue Pharma a una castigada comunidad minera de Virginia, pasando por los despachos de la DEA.

Otros estrenos que se sumarán al catálogo de Disney+ durante el fin de semana son:

- Jungle Cruise.

- Ciao, Alberto , un corto inspirado en la película de Pixar Luca.

La noticia por todos los medios. Descarga nuestra app

deps