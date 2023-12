HBO prepara película sobre el controvertido excongresista estadounidense George Santos

El polémico excongresista estadounidense George Santos está a punto de tener su vida proyectada en la pantalla grande, gracias a HBO Films , que ha adquirido los derechos del reciente libro de Mark Chiusano, The Fabulist: The Lying, Hustling, Grifting, Stealing, and Very American Legend of George Santos, publicado el 28 de noviembre de 2023.

La noticia llega en medio de la tormenta que rodea la carrera política de Santos, quien fue expulsado del Congreso en Washington DC recientemente debido a presuntas violaciones éticas, incluido el uso de fondos de donantes para un atrevido sitio web de suscripción Onlyfans y tratamientos de Botox. A pesar de las acusaciones, Santos ha negado vehementemente los cargos y ha prometido una contraofensiva.

HBO Films está preparando una película de George Santos

A George Santos movie is in the works at HBO Films. pic.twitter.com/f3iP13hXof — Pop Base (@PopBase) December 3, 2023

La película, actualmente en desarrollo, se describe como una mirada forense y oscuramente cómica al ascenso sin precedentes de Santos en la política. Proviene del experimentado productor ejecutivo Frank Rich, conocido por su trabajo en la aclamada serie de HBO, Veep, y el exitoso drama Succession . El guionista Mike Makowsky, conocido por su trabajo en Bad Education, llevará la historia a la pantalla.

¿De qué tratará la película?

La trama seguirá la sorprendente carrera de Santos en el Congreso, desde sus humildes comienzos en la política local hasta convertirse en el congresista más famoso y deshonrado del país. Se promete una exploración al estilo Gatsby del hombre que emergió de la oscuridad para desafiar el sistema, librando una guerra contra la verdad y estafando a uno de los distritos más ricos del país para alcanzar su sueño americano.

Frank Rich y Mike Makowsky liderarán el proyecto como productores ejecutivos, mientras que Mark Chiusano se desempeñará como productor consultor. La película promete mostrar la carrera tumultuosa de Santos, desde las revelaciones iniciales sobre falsedades en su currículum hasta los recientes cargos penales, que incluyen fraude electrónico y robo de identidad, presentados por el Departamento de Justicia el mes pasado. A pesar de los desafíos legales, Santos se ha declarado no culpable.

La fecha de lanzamiento y más detalles sobre el reparto se revelarán en los próximos meses a medida que la producción avance.

