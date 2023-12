¿Se parecen? Este actor de Marvel interpretará a Donald Trump en una nueva película

Sebastian Stan, reconocido por su papel como Bucky Barnes en el Universo Cinematográfico de Marvel, se embarcará en un nuevo desafío interpretativo al dar vida a una versión más joven del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump . La noticia revela la participación de Stan en la biopic centrada en el negocio inmobiliario del magnate neoyorquino durante las décadas de 1980 y 1990.

Trama de la película

Según informes, la película, dirigida por Ali Abbasi, conocido por su trabajo en la exitosa serie de HBO The Last of Us , explorará los esfuerzos de Trump para consolidar su imperio inmobiliario en Nueva York durante los turbulentos años 70 y 80. La trama también profundizará en la relación de mentor-protegido entre Trump y su infame consejero legal, Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong, destacado actor de la serie Succession. La primera esposa de Trump, Ivana Trump, será encarnada por la talentosa Maria Bakalova, conocida por su participación en Borat 2 y Guardianes de la Galaxia.

Aunque el título de la película aún no está confirmado, Deadline la identifica como The Apprentice, en referencia al conocido reality show de negocios de Trump en NBC. La cinta se presenta como una exploración profunda del poder y la ambición en un entorno marcado por la corrupción y el engaño, revelando los inicios de una prominente dinastía estadounidense.

El juicio de Trump

El proyecto cobra relevancia en medio del juicio que enfrenta el expresidente en Nueva York por presunto fraude. A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, Trump figura como el favorito republicano para las elecciones de 2024, generando un trasfondo político intrigante.

Sebastian Stan, conocido por su versatilidad actoral, ha demostrado su habilidad para abordar roles diversos, desde el Bucky Barnes en Marvel hasta encarnar al baterista Tommy Lee en la miniserie de Hulu Pam & Tommy. Su elección para dar vida a Donald Trump promete ser un punto destacado en su carrera y una faceta inédita en la representación del controvertido expresidente en la pantalla grande.

