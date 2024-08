¿Qué pasó con Matthew Perry? Confirman detenidos tras su muerte

La trágica muerte de Matthew Perry , reconocido y carismático actor de la serie Friends, dejó a muchos preguntándose qué pasó con él. Tras su fallecimiento comenzaron a surgir varias incógnitas y ahora dieron un giro con la detención de Kenneth Iwamasa, dos médicos involucrados y dos personas más en un oscuro entramado de distribución de ketamina. Estos arrestos son parte de una investigación federal que ha sacudido a Hollywood y generado gran preocupación sobre el abuso de sustancias controladas.

¿Qué le pasó a Matthew Perry?

El pasado 28 de octubre de 2023, Matthew Perry , de 54 años, fue encontrado sin vida en su residencia de Los Ángeles y la escena causó terror: estaba flotando dentro de una tina de hidromasaje. El reporte de la autopsia reveló que la causa de muerte fue una sobredosis aguda de ketamina, un potente anestésico que ha ganado popularidad como tratamiento alternativo para la depresión y la ansiedad, pero que también es utilizado de manera recreativa debido a sus propiedades psicodélicas.

Su última publicación en las redes sociales data cinco días antes de su muerte, en una piscina y donde los fanáticos dejaron miles de mensajes de condolencia por esta pérdida en el mundo del espectáculo.

¿Quiénes son los detenidos tras la muerte de Mathew Perry?

Las autoridades señalan a Kenneth Iwamasa, de 59 años, como la figura central en la adquisición y administración de la ketamina que terminó con la vida del actor. Según los documentos judiciales conseguidos por The New York Times , el ex asistente del actor admitió haber inyectado a Perry múltiples veces con el fármaco, incluyendo varias inyecciones el día de su muerte. Además, está acusado de conspirar junto a otros para distribuir la sustancia de manera ilegal.

Entre los coacusados se encuentran Jasveen Sangha, apodada la Reina de la Ketamina, y el doctor Salvador Plasencia, conocido como Dr. P,. Ambos fueron señalados por la fiscalía como los proveedores principales de la droga, operando desde una casa en North Hollywood que funcionaba como centro de distribución.

A su vez, Erik Fleming y el doctor Mark Chavez, otro implicado en el caso, habrían suministrado de la sustancia a los distribuidores, obteniéndola mediante recetas falsas y desvíos de su clínica. El fiscal del distrito de California, Martin Estrada, enfatizó durante una conferencia de prensa que este caso envía un mensaje claro que “aquellos que participen en la venta de drogas peligrosas serán responsables de las muertes que causen”.

Esta declaración resuena con fuerza en un país que lucha contra una epidemia de adicciones y donde las celebridades a menudo se ven envueltas en trágicos episodios de abuso de sustancias. El caso sigue en desarrollo, con tres de los acusados ya declarados culpables y enfrentando sentencias severas.

La investigación continúa para desentrañar todos los detalles de esta red de distribución que resultó en la muerte de una de las estrellas más queridas de la televisión.

