Las mejores películas inspiradas en libros de Agatha Christie

Hablar de Agatha Christie es hablar de detectives, investigadores y asesinos, no por nada se le conoce como la reina del misterio. Lo cierto es que la escritora y dramaturga británica ha mantenido a millones enganchados con sus libros, al grado que muchos de ellos han sido llevados a la pantalla grande. A continuación te compartimos algunas de las mejores películas y series que se han realizado.

Agatha Christie se convirtió en una de las escritoras más exitosas, populares e influyentes de la historia; debido a que sus libros destacan su talento para el misterio, los detalles y los personajes con secretos ocultos.

A más de 35 años de su muerte, los libros de Agatha Christie siguen gustando e incluso para algunos escritores de la actualidad, la reina del misterio es una auténtica fuente de inspiración y un ejemplo a seguir en el género criminal, policiaco y de misterios.

Agatha Christie escribió más de 60 novelas e historias cortas, de las cuales muchas han sido llevadas a películas y series que todo fan del género debe ver al menos una vez en la vida.

Películas inspiradas en los libros de Agatha Christie

Asesinato a bordo

En una producción de 1964, Miss Marple, una adorable anciana amante de los misterios y conocedora de la naturaleza humana, es invitada a un buque escuela donde ciertos delincuentes reciben una segunda oportunidad; pero tras un envenenamiento y varios asesinatos a sangre fría, comienza a pensar que hay gato encerrado.



Murder Ahoy (1964) Official Trailer - George Pollock Crime Comedy Movie HD

Asesinato en el Orient Express

El director Sidney Lumet logró transformar la entretenida historia de Agatha Christie en un clásico inmediato gracias a su reparto, de hecho la película obtuvo numerosas nominaciones al Oscar y los premios BAFTA .

En esta versión de 1974, el detective belga Hercule Poirot regresa a casa tras un exitoso trabajo. En su viaje en el mítico Orient Express, la nevada obliga a una parada inesperada y a la mañana siguiente, un millonario es encontrado apuñalado y todos a su alrededor parecen deseosos de demostrar su inocencia.

Diez negritos

Este fue uno de los libros más vendidos de Agatha Christie, y hasta el día de hoy se mantiene como uno de los más populares y famosos. De ahí que sea uno de los que más adaptaciones cinematográficas tiene.

La versión dirigida por el francés René Clair en 1945 es una de las más oficiales, pero más tarde, en 1987 tuvo una adaptación rusa por Stanislav Govorukhin que también se apega mucho a la novela original.

La trama se basa en que diez personas sin relación alguna entre sí, coinciden en una lujosa mansión en una isla. Tras la primera cena, y sin haber visto aún a su anfitrión, los diez comensales son acusados mediante una grabación; y a partir de ese momento uno por uno, es asesinado sin explicación ni motivo aparente.

Diez Negritos (1974) - Trailer español

El tren de las 4:50

Todo va bien en el agradable día de Miss Marple hasta que, llegando a la estación de Paddington, vislumbra un estrangulamiento; sin embargo la policía ignora lo que ella dice y no le queda de otra más que investigar por su cuenta.





Esta cinta de 1961 es la primera aventura de George Pollock y Margaret Rutherford, mostrando las bases para el resto de aventuras: humor, disfraces y enemigos en la sombra. Sin duda Rutherford fue la cara más famosa en la parte cinematográfica para la señorita Marple de los libros, pues le dio vida en cuatro ocasiones.

Después del funeral

Esta es otra de las películas protagonizadas por Miss Marple, en esta ocasión, la trama de esta producción de 1963 gira alrededor de la muerte de un anciano, quien supuestamente falleció por un susto provocado por un gato, pero la investigadora no se traga ese cuento y para ella los cuatro hijos son posibles culpables.

Muerte bajo el sol

En esta cinta de 1982 el detective Hercule Poirot llega a una exclusiva isla investigando un diamante falso; pero pronto descubrirá que los elitistas huéspedes del hotel más elegante del lugar comparten un profundo odio por Arlena, una actriz que no tardará en morir asesinada.

Muerte en el Nilo

Muerte en el Nilo | Tráiler Oficial | Subtitulado

Hercule Poirot viaja a bordo del Karnak, un lujoso barco fluvial que recorre el Nilo, cuando una rica heredera es asesinada. Antes de llegar a puerto, tendrá que desmontar las coartadas de sus compañeros de viaje para encontrar al asesino.

Esta es una de esas películas que ya cuenta con una versión más actual, la primera es de 1978, pero en este 2022 contará con otra adaptación protagonizada por Gal Gadot , Letitita Wright, Armie Hammer, entre otros. Y que basicamente es una secuela de Asesinato en el Orient Express de 2017.

Testigo de cargo

A diferencia de otras películas que aquí se mencionan, esta no está basada en un libro, sino en la obra de teatro homónima de Agatha Christie.

Esta cuenta la historia de Leonard Vole (Tyrone Power), un hombre agradable y simpático, que es acusado del asesinato de una acaudalada señora que lo había dejado como heredero de una cuantiosa fortuna. Las pruebas circunstanciales en su contra son bastante claras, pero el prestigioso abogado criminalista sir Wilfrid Robarts (Charles Laughton) cree que es inocente y acepta defenderlo por todos los medios.

Series basadas en las obras de Agatha Christie

- And Then There Were None (2015)

- Partners in Crime (2015)

- Ordeal by Innocence (2018)

- The Pale Horse (2020)

- Witness for the Prosecution (2016)

Acorn TV Original | The Witness for the Prosecution trailer

La noticia por todos los medios. Descarga nuestra app

deps