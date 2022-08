House of the Dragon: Confirman segunda temporada de la serie de HBO

Luego del éxito que está suponiendo ser la primera entrega de House of the Dragon para la plataforma de streaming HBO, este viernes 26 de agosto se confirmó que la serie renovó contrato para una segunda temporada.

A través de sus redes sociales se dio a conocer que tras los más de 9.9 millones de espectadores que generó la serie en el primer día de lanzamiento, el grupo estadounidense WarnerMedia, empresa matriz de HBO, firmó una nueva temporada de House of the Dragon.

Estamos más que orgullosos de lo que logró todo el equipo de House of the Dragon con la primera temporada. No podríamos estar más emocionados por seguir dando vida a la saga épica de la Casa Targaryen con una segunda temporada se lee en un comunicado de la plataforma de streaming.

De acuerdo con los números entregados por la compañía, de momento suman arriba de los 20 millones de espectadores que han visto el primer capítulo.

¿Cuándo llegará la segunda temporada de House of the Dragon?

Luego de que se confirmara la segunda temporada de la serie House of the Dragon, diversos medios comenzaron a especular con la fecha en la que será estrenada la nueva temporada de la serie spin off de Game of Thrones.

Sin embargo, de momento no se ha dado a conocer cuándo comenzarán los rodajes de la segunda temporada.

Vale la pena recordar que esta serie cuenta la historia de la Casa Targaryen, la cual es una de las más poderosas dentro del mundo de Game of Thrones gracias a que manejan a su antojo a los mitológicos dragones.

Asimismo cabe resaltar que la historia de House of the Dragon, se desarrolla casi 200 años antes de la serie inicial, contando la historia de la ambiciosa dinastía Targaryen y sus 17 dragones.

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter.

ytc